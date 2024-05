Prenderanno solo over 30 | Ibrahimovic, settato il nuovo algoritmo: c’è già il primo acquisto

Nuovo allenatore e nuova filosofia per il Milan, adesso si punta su giocatori d’esperienza, ecco il primo acquisto individuato dall’algoritmo

Con l’addio di Stefano Pioli si chiude un ciclo per il Milan. Quando il tecnico emiliano si è seduto sulla panchina dei rossoneri, il club era reduce da alcune stagioni lontano dai vertici in Italia e in Europa e con la sua guida la squadra è riuscita a risalire la china, con una rosa rifondata e con molti giovani prospetti, con pochi veterani tra cui Zlatan Ibrahimovic, fondamentale per trasferire ai compagni la mentalità vincente che ha sempre avuto nel corso della sua carriera.

Lo svedese si è legato molto al Milan tanto da decidere di chiudere la propria parentesi da calciatore in rossonero per poi proseguire con un ruolo dirigenziale insieme a Furlani, con il primo compito che sarà quello di scegliere il nuovo allenatore.

La tifoseria è rimasta troppo delusa da due fattori che hanno inciso sulla fine del rapporto con il Milan, ovvero l’eliminazione dall’Europa League ai quarti di finale per mano della Roma nel doppio derby italiano dominato dai giallorossi, e la sesta sconfitta consecutiva nel derby della Madonnina, che ha coinciso con la matematica conquista dello Scudetto da parte dei nerazzurri.

Se il campionato si concluderà probabilmente con il secondo posto e la qualificazione alla prossima Champions è arrivata con un mese di anticipo, è il rendimento complessivo, con qualche basso di troppo, ad aver fatto propendere a un cambio di guida tecnica.

Il Milan cerca nuovi rinforzi in difesa, ecco il primo nome

Pioli si è trovato a dover fronteggiare l’emergenza infortuni soprattutto nel girone d’andata e che ha coinvolto in particolar modo il reparto arretrato. La difesa sarà quindi rinforzata con un numero maggiore di interpreti.

Tra questi potrebbe firmare per i rossoneri Diego Carlos. Stando a quanto riporta il The Athletic, il club rossonero sarebbe molto interessato al 31 enne in forza all’Aston Villa, squadra rivelazione dell’attuale Premier League.

Il Milan punterà su giocatori d’esperienza, la nuova scelta dirigenziale

Con il nuovo allenatore potrebbe cambiare anche la filosofia della società, con giocatori over 30 che potrebbero garantire maggiore esperienza a un organico che soprattutto nelle partite clou tende a essere poco incisivo.

Prima c’è da sciogliere il nodo che riguarda la panchina e poi la dirigenza procederà a individuare i profili più funzionali al progetto tecnico.