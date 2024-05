Theo Hernandez? Un bidone sopravvalutato | L’interista torna sul ‘fattaccio’ e lo zittisce per sempre

A Theo Hernandez preferirò sempre lui: il grande ex Inter denigra il terzino rossonero. Il paragone tra i due non regge assolutamente.

Reduce dal pareggio a reti bianche rimediato la settimana scorsa in casa della Juventus, il Milan di Stefano Pioli si prepara a ricevere, domenica alle 18.00, il Genoa di Alberto Gilardino in occasione della 35esima giornata di campionato in Serie A.

Un incontro, quello in programma a San Siro, la cui posta in palio serve relativamente a entrambe le squadre le quali, ormai certe di aver raggiunto i rispettivi obiettivi stagionali (la qualificazione in Champions per i rossoneri, la salvezza per i rossoblù) non hanno più nulla da chiedere al proprio campionato.

Una campionato che, sebbene condotto sempre nelle zone alte della graduatoria, non ha mai visto il Diavolo lottare per lo scudetto che, sfuggito per il secondo anno di fila, è finito matematicamente nelle bacheche dei cugini dell’Inter a causa della sconfitta maturata nel derby della Madonnina lo scorso 22 aprile.

Un derby, il 239esimo della storia della stracittadina meneghina, che ha visto inchinarsi ai cugini nerazzurri, per la sesta volta consecutiva, Theo Hernandez e compagni, i quali, a secco di vittorie contro il Biscione dal 3-2 del 3 settembre 2022, saranno obbligatoriamente chiamati a invertire il trend a partire dalla prossima stagione.

Milan, Theo Hernandez non è intoccabile: il francese può partire in caso di offerta vantaggiosa

Titolare inamovibile dell’undici titolare del Milan di Stefano Pioli, col quale ha fin qui giocato 43 partite stagionali (29 in Serie A, sei in Champions League, sei in Europa League e due in Coppa Italia), Theo Hernandez potrebbe clamorosamente lasciare il club rossonero qualora in Via Aldo Rossi dovessere arrivare un’offerta vantaggiosa.

Un’offerta, che dovrebbe aggirarsi intorno ai 70 milioni di euro, che potrebbe far vacillare e non poco il patron Cardinale che, sebbene intenzionato a confermare in squadra il forte terzino francese, vistosi purtroppo a tratti quest’anno, potrebbe comunque decidere di cederlo al miglior offerente nei prossimi mesi.

Per Nainggolan, Dimarco è migliore di Theo Hernandez

Intervenuto recetentemente al programma belga Controcalcio, Radja Nainggolan, ex, tra le altre, di Inter, Roma e Cagliari, ha parlato di quelle che, secondo lui, sono le differenze tra Theo Hernandez e Federico Dimarco in riferimento al campionato di Serie A 2023-2024.

Differenze, che risiederebbero inevitabilmente nei numeri, in relazione alle quali l’ex centrocampista nerazzurro ha fatto capire di preferire il terzino del Biscione a quello del Diavolo il quale, scudetto a parte, ha fatto fin qui registrare numeri comunque non particolarmente discostanti da quelli dell’omologo nerazzurro: cinque gol e dieci assist in 43 presenze per Theo Hernandez, sei gol e otto assist in 37 presenze per Dimarco.