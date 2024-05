Lettura nella sede del Bologna: offerta ufficiale per Joshua Zirkzee | Si è mosso il club italiano

Tutti pazzi per Joshua Zirkzee. Arriva il primo assalto diretto alla stella della rivelazione Bologna, allenato da un superlativo Thiago Motta.

Non è un goleador da venti e passa gol in campionato, anche se quest’anno è andato in doppia cifra. Magari lo diventerà Joshua Zirkzee ora che ha trovato quella continuità che da sempre veniva evidenziata come punto debole.

Tanta qualità, eleganza nei movimenti, con Thiago Motta è diventato un giocatore funzionale: un attaccante abile nel difendere il pallone spalle alla porta per smistarlo verso i propri compagni. Ottima visione di gioco, controllo di palla e dribbling.

Ha tutto, fa tutto e bene nella visione di gioco di Thiago Motta, che gli ha trovato la posizione, migliorato sia in fase difensiva che in offensiva: una spina nel fianco di qualunque difesa avversaria, ma anche altruista e generoso con i suoi continui ripiegamenti difensivi.

Agile nello stretto ma forte fisicamente, ruba l’occhio. Se ne sono accorti tutti delle sue qualità, e ora lo vogliono strappare da un Bologna che grazie anche alle sue giocate sta coronando un sogno chiamato Champions League.

Una situazione contrattuale da capire

Lo vogliono in tanti. All’inizio la Juventus aveva mosso i primi passi verso Zirkzee, contando magari sulla buona parola di Thiago Motta, designato come erede di Max Allegri sulla panchina bianconera, nella stagione che verrà. Il Milan è a caccia di un nove e vorrebbe dargli quella maglia a prescindere da chi sarà il successore di Stefano Pioli.

L’Inter gli ha messo gli occhi addosso e potrebbe giocarsi Fabbian come contro partita tecnica. Il problema è quella situazione contrattuale che rischia di portarlo via dalla Serie A. Sì, dipende tutto dal Bayern.

Quella clausola esclusiva

Se il Bayern Monaco ha valere il diritto di recompra pagando i quaranta milioni della clausola (dopo aver trovato l’accordo con il giocatore, s’intende) non ci sarà nessuno che può fare nulla. Neanche il Bologna. Ma quella clausola è esclusiva del Bayern. Se gli ex campioni di Germania non eserciteranno quel diritto, allora ci vorranno più di 40 milioni e, soprattutto, bisognerà trattare con il Bologna. Nel caso in cui si verificasse questa seconda ipotesi, secondo la Gazzetta dello Sport, in questo momento l’Inter è in pole.

A Simone Inzaghi, nel suo gioco delle coppie, serve un vice Lautaro Martinez all’altezza della situazione. Ovviamente la Beneamata non ha quella cifra, ma potrebbe arrivare a Zirkzee in due modi. Il primo è cash da concordare col Bologna più Fabbian. Il secondo potrebbe arrivare dalle cessioni, prima tra tutte quella Valentin Carboni, il sacrificabile nonostante l’Inter creda molto nel suo talento, mostrato al Monza quest’anno. Prima bisogna capire cosa farà il Bayern, il resto verrà da sé.