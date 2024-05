Derby di mercato dopo Dumfries: clamoroso tradimento nell’aria | Passa dall’altra parte

Nuovo derby di mercato tra Milan e Inter, tra i due club clima accesi dopo l’inappropriato gesto di Dumfries, ecco il giocatore conteso

L’ultimo derby della Madonnina ha acuito la rivalità tra Milan e Inter. Sesto successo consecutivo per Simone Inzaghi che ha significato la matematica conquista dello Scudetto e della Seconda stella, al termine di una partita che nel finale ha visto attimi di assoluto nervosismo, con tre espulsi, due per i rossoneri e Dumfries per i nerazzurri.

Protagonista di una rissa sono stati Theo Hernandez e Dumfries, con l’olandese che ha sbeffeggiato l’avversario in occasione dei festeggiamenti che si sono tenuti domenica scorsa al termine della partita disputata a San Siro contro il Torino, con uno striscione provocatorio.

Tra i due club potrebbe esserci anche qualche scontro nel mercato della prossima estate dati gli obiettivi comuni e la necessità di apportare dei cambiamenti in alcune zone del campo, a partire dall’attacco dove il Milan dovrà sostituire Giroud mentre l’Inter Sanchez dato che Arnautovic è già stato sostituito con Taremi.

Anche il centrocampo avrà dei ritocchi anche se entrambe le squadre sono dotate di giocatori di qualità in quel reparto, in grado di dare dinamismo alla circolazione di palla, ottimi piedi anche con tiri dalla distanza e capacità di inserimento nell’area di rigore avversaria.

Derby di mercato tra Inter e Milan per il giovane centrocampista portoghese

Il Milan si è mosso per Renato Veiga, portoghese classe 2003 in forza al Basilea e con esperienze in Bundesliga, anche se i contatti sono già stati avviati con diversi club dei top 5 campionati.

Un’altra opzione sul tavolo per Furlani è Fofana del Monaco, la cui valutazione di cartellino è di circa 20 milioni, un costo quindi superiore rispetto a Veiga. L’Inter potrebbe però inserirsi nella trattativa e soffiare il talentino ai cugini rossoneri.

Zielinski il primo rinforzo per la mediana dell’Inter, sarà in nerazzurro dal primo di luglio

L’Inter ha già rinforzato la mediana con Zielinski, centrocampista di qualità che non ha rinnovato il contratto che lo legava al Napoli, pronto per una nuova avventura in Serie A, campionato in cui ha fatto grandi cose anche in precedenza con la maglia dell’Udinese, meritandosi il posto da titolare anche in occasione dello Scudetto della passata stagione con i campani.

Adesso dovrà lottare per giocare dal primo minuto data la competitività del centrocampo interista, tra i più forti e completi d’Europa, con molti interpreti di talento.