Ciao Gigio, ci aiuti? | Giuntoli chiama Donnarumma: la proposta riguarda il compagno di squadra

Cristiano Giuntoli spera che Donnarumma possa aiutarlo a convincere un suo attuale compagno di squadra a firmare per la Juventus

La Juventus ha convinto a livello di prestazione nello scorso impegno di campionato che ha visto la squadra affrontare un Milan rimaneggiato in difesa a causa dell’assenza di Theo Hernandez e di Davide Calabria, entrambi squalificati dopo il derby. Come è capitato in altri match stagionali è mancata però la finalizzazione negli ultimi metri dato che non è arrivata la rete che ha sbloccato e indirizzato la partita a favore dei bianconeri.

La Vecchia Signora è al momento ancora al terzo posto in classifica ma con la qualificazione alla prossima Champions League che non è blindata dato il calendario complicato e due scontri diretti da affrontare.

La prossima sfida che attende la Juventus è sul campo della Roma di Daniele De Rossi, che si è mostrata affaticata a Napoli ma che è reduce da un filotto importante di risultati tanto da inserire a pieno titolo per la corsa a un piazzamento Champions.

Nel penultimo turno invece è attesa la sfida a Bologna contro gli emiliani di Thiago Motta che potrebbe subentrare a Max Allegri sulla panchina della Juventus se il livornese dovesse andarsene al termine di questo campionato.

La nuova idea per la mediana della Juventus arriva dal PSG

Per quanto riguarda il futuro organico uno dei giocatori che sono nel mirino di Cristiano Giuntoli è Manuel Ugarte. Stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport, il centrocampista uruguaiano, che fatica a trovare spazio nel Paris Saint-Germain, può essere un ottimo affare di mercato, a prezzo di saldo. Donnarumma potrebbe intercedere consigliano al compagno di squadra l’Italia come futura destinazione.

Arrivato nella Capitale francese per 60 milioni di euro la scorsa estate, Ugarte è partito titolare, ma ha progressivamente perso il posto in favore di Zaire-Emery. Gli ottimi rapporti fra Giuntoli e Luis Campos, che ai tempi del Napoli orchestrarono l’affare Osimhen, potrebbero portare anche all’ipotesi di un prestito che converrebbe a entrambi.

La situazione del centrocampo della Juventus, chi resta e chi può arrivare

Il centrocampo della Juventus avrà di nuovo a disposizione Fagioli ma perderà probabilmente due titolari come Adrien Rabiot e Weston McKennie che non hanno ancora rinnovato con i bianconeri.

L’idea, peraltro, è quella di affiancare a Locatelli un regista vero, per liberare l’ex Sassuolo da compiti che fatica a reggere, con il preferito che resta Teun Koopmeiners ma che è valutato dall’Atalanta almeno 60 milioni di euro.