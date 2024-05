Milan da pazzi, col nuovo allenatore arriva anche Cristiano Ronaldo | Lo scenario clamoroso

Il nuovo allenatore del Milan può convincere Cristiano Ronaldo a firmare per i rossoneri, il clamoroso scenario di mercato che si presenta adesso

Dopo la matematica qualificazione alla prossima Champions League, ottenuta con il pareggio raccolto all’Allianz Stadium contro la Juventus, la stagione del Milan si può dire già conclusa con un mese di anticipo. Gli obiettivi sono sfumati, a partire dallo Scudetto, vinto con ampio margine e con merito dai cugini dell’Inter che hanno mostrato maggiore compattezza e continuità nei risultati.

Il rammarico principale consiste nel non essere riusciti ad arrivare in fondo in Europa League, con l’avventura dei rossoneri che si è interrotta nei quarti di finale nel doppio scontro in cui ha avuto la meglio la Roma, rigenerata dalla cura De Rossi.

Una stagione che ha avuto un momento di sbandamento soprattutto negli ultimi mesi del 2023, anche a causa dell’emergenza infortuni che ha attanagliato la rosa e in particolar modo il reparto arretrato, costringendo la dirigenza a intervenire sul mercato a gennaio.

Anche per evitare che possa ripresentarsi una situazione simile, la dirigenza milanista si è detta propensa ad allargare l’organico con più interpreti per poter garantire maggiori soluzioni tattiche al futuro allenatore, con l’addio che sembra certo di Stefano Pioli, dopo cinque anni sulla panchina del club.

I due favoriti per sostituire Pioli sulla panchina del Milan

Negli ultimi giorni impazza il toto nomi per il nuovo allenatore del Milan. Il candidato principale è Julen Lopetegui, con lo spagnolo che ha già incontrato due volte il direttore tecnico Geoffrey Moncada e gettato le basi per un accordo triennale, stando a quanto riporta il Corriere dello Sport.

Ma se la società sposerebbe il suo profilo, i tifosi non sono affatto d’accordo. Si starebbe valutando quindi anche la strada che porta a Roberto Martinez, che ha guidato il Belgio al terzo posto nei Mondiali disputati in Russia nel 2017 e che adesso guiderà il Portogallo agli Europei previsti per giugno in Germania, con un contratto che lo lega ai lusitani fino al 2026.

La suggestione Cristiano Ronaldo al Milan, ecco perché il colpo è possibile

Martinez si trova quindi ad allenare Cristiano Ronaldo, che sta dimostrando di essere ancora in ottime condizioni con le prestazioni che sta fornendo in Arabia Saudita, e che prenderà parte alla spedizione tedesca del suo Portogallo.

E chissà se Martinez non proponesse al campione di concludere la carriera in Italia, stavolta con la maglia del Milan, tornando così a disputare la Champions League.