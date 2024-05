Basta soldi, mi rivolete? | Gabri Veiga si ripropone alla Serie A: la risposta di ADL è mortifera

Dopo aver rifiutato il Napoli, Gabri Veiga bussa alla porta di De Laurentiis ma riceve un no vendicativo, non giocherà in Serie A

Contro la Roma si è visto un Napoli finalmente ben messo in campo, che ha venduto cara la pelle ed è andata vicina a battere una delle squadre più in forma del campionato. Dopo l’iniziale vantaggio giallorosso con il rigore segnato da Paulo Dybala pochi minuti dal calcio d’inizio della ripresa, i partenopei hanno avuto una reazione d’orgoglio e sono riusciti prima a pareggiare con la prima rete stagionale di Oliveira, tra i giocatori più criticati dalla piazza, e poi a portarsi vantaggio grazie al tiro dagli undici metri di bomber Victor Osimhen.

A negare tre punti preziosi in chiave europea è stato il colpo di testa ravvicinato di Tammy Abraham, tornato al goal e in campo dopo quasi un anno a causa di un grave infortunio subito nella finale della scorsa Europa League.

Quattro partite per gli uomini di Francesco Calzona per confermare un piazzamento europeo, adesso minato dalla presenza della Fiorentina che ha agganciato in classifica i campani ed ha una gara da recuperare, seppur sul difficile campo di Bergamo.

Conquistare almeno la partecipazione alla prossima Conference League è un obiettivo minimo obbligatorio ed indispensabile per agevolare la campagna acquisti estiva, che si prospetta spumeggiante grazie al cospicuo indennizzo dovuto dalla cessione di Osimhen.

Gabri Veiga si propone al Napoli, De Laurentiis rifiuta

La scorsa estate è stato a lungo un obiettivo del Napoli il centrocampista spagnolo Gabri Veiga, il quale, dopo aver rescisso dal Celta Vigo, ha preferito trasferirsi in Arabia Saudita, scegliendo al blasone dei partenopei il ricco stipendio sceicco.

Adesso, dopo una stagione non soddisfacente, il talentino vorrebbe tornare in Europa e sarebbe stavolta propenso a valutare positivamente l’ipotesi di giocare in Serie A anche se Aurelio De Laurentiis non può garantire l’attuale ingaggio.

Il Napoli è pronto per iniziare un nuovo ciclo

Il centrocampo del Napoli perderà una pedina preziosa come Piotr Zielinski, che non ha rinnovato il contratto con il club e ha già trovato l’accordo a parametro zero con l’Inter.

Servirà giocatori di qualità per riportare entusiasmo a un ambiente molto deluso dall’andamento stagionale della squadra, il compito della dirigenza sarà quello di rinforzare l’attuale rosa e intraprendere un nuovo ciclo con un allenatore valido e funzionale al progetto.