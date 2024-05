Vado al Milan e rinasco | Neymar, consiglio accettato: sarà il crack della prossima Serie A

Si avvicina la sessione di calciomercato estivo ed i rossoneri devono farsi trovare pronti per costruire una squadra competitiva.

In passato è stato accostato al Milan, soprattutto da giovane prima che, nell’estate 2013, si concretizzasse il suo passaggio dal Santos al Barcellona. Da lì in poi, ogni suo singolo trasferimento, prima al Paris Saint Germain e poi all’Al-Hilal, ha fatto muovere una quantità incredibile di denaro, difficilmente sopportabile per le squadre italiane.

E così, il club rossonero che in passato ha accolto tantissimi fenomeni brasiliani, più o meno sul viale del tramonto della loro carriera, da Ronaldo a Rivaldo, da Ronaldinho a Kakà, fino ad arrivare a Cafù, Serginho e Pato, non ha potuto nemmeno avvicinarsi ad uno come Neymar.

In vista della prossima stagione, però, i rossoneri dovranno agire massicciamente sul mercato per andare a coprire quelle lacune che quest’anno hanno un po’ rallentato la forza della squadra, ma soprattutto le ambizioni di un club che poteva ambire a traguardi assai più importanti rispetto a quelli realmente raggiunti.

Sono essenzialmente tre i profili che il Milan dovrà cercare in vista della prossima sessione estiva di calciomercato. Si tratta di una prima punta che possa andare a sostituire Olivier Giroud, in partenza verso Los Angeles e l’MLS, un centrocampista di contenimento ed un difensore centrale che possa rendere più completo il reparto.

Milan, i tifosi vogliono la fascia sul braccio di Theo

Molto del mercato rossonero, però, dipenderà anche da chi sarà il prossimo allenatore e dal modulo con cui il Milan scenderà in campo nella prossima stagione. Nelle ultime settimane, inoltre, si sta discutendo tantissimo del rinnovo di Davide Calabria, della mancanza di un accordo tra il club ed il Capitano rossonero e di una possibile sua cessione in estate.

Non è un caso, inoltre, che i tifosi del Milan si sono scatenati sul web e, oltre ad un nuovo allenatore, vorrebbero anche un altro Capitano in vista della prossima stagione. La fascia, secondo tanti sostenitori milanisti, quindi, dovrebbe andare automaticamente a Theo Hernandez, già vice Capitano in queste ultime due stagioni, ma per molti il leader indiscusso della squadra.

Mercato, il Milan a caccia del sostituto di Calabria: lo manda Neymar

La società, quindi, potrebbe agire sul mercato anche per portare a Milano un esterno (o terzino) destro che possa migliorare la qualità dei rossoneri anche su quel lato del campo. Sono finiti nel mirino dei dirigenti del Milan due possibili sostituti di Calabria, ma anche di Florenzi che potrebbe non rientrare più nei piano del nuovo allenatore rossonero.

Si tratta di Marc Pubill, spagnolo classe 2003 dell’Almeria che piace molto anche a Inter, Benfica e Liverpool, ma anche e soprattutto di Tiago Santos, portoghese classe 2002 che attualmente milita in Francia nel Lille e che è gestito da Jorge Mendes (lo stesso di Neymar). Sia gli ottimi rapporti con il procuratore, sia quelli con la sua società di appartenenza, fanno propendere i rossoneri verso questa seconda ipotesi.