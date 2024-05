Lotito, colpo marottiano: il nuovo attaccante arriva dal Manchester United | Cartellino pagato 0€

Il club biancoceleste deve garantire a Tudor una squadra competitiva in vista della prossima stagione. C’è il primo nome.

L’addio di Maurizio Sarri, avvenuto ormai quasi due mesi fa, ha cambiato completamente gli scenari in casa Lazio. La società ha deciso di puntare forte su Igor Tudor facendogli firmare un contratto di diciotto mesi ed assicurandogli gli ultimi mesi di questa stagione come reale possibilità per porre le basi in vista della prossima.

In un colpo solo sono cambiate tantissime cose: modulo, filosofia di gioco, idee di calcio, tipologia di calciatori da cercare sul mercato e metodologie di allenamento. Un cambiamento radicale che ovviamente ha bisogno di tempo per essere impresso e metabolizzato, ma soprattutto ha bisogno di un supporto incondizionato da parte della società.

Al netto di due sconfitte sanguinose contro Juventus, nell’andata delle semifinali di Coppa Italia, e nel derby contro la Roma, oltre alla botta del mancato accesso in finale nella coppa Nazionale, la Lazio sembra aver ritrovato uno spirito di squadra ed un gruppo con fortissima voglia e propensione alla lotta ed alla voglia di ottenere risultati ad ogni costo.

Cinque vittorie e due sconfitte. Questo è il bilancio di Tudor da quando si è seduto sulla panchina della Lazio. La qualificazione alla prossima Europa League, al momento, non sembra essere in discussione, ma clamorosamente si sono riaperte le porte anche per una clamorosa speranza di accesso alla prossima Champions League. Atalanta e Roma sono ancora lontanissime, ma la matematica restituisce ancora delle speranze in casa biancoceleste.

Lazio, in estate si riparte (quasi) da zero

Qualsiasi sarà la coppa europea da giocare il prossimo anno, la certezza è che sul mercato la squadra sarà praticamente rivoluzionata. Andranno via Pedro, Felipe Anderson e Zaccagni, a fine contratto, e quasi sicuramente anche Ciro Immobile e Luis Alberto che non faranno più parte del progetto. Dopo l’addio a Milinkovic-Savic durante la scorsa estate, quindi, lo spogliatoio sarà privato di tutti i suoi leader.

Una rivoluzione totale ed un progetto che riparte da un unico condottiero: Igor Tudor. Starà a lui, insieme al direttore sportivo Fabiani e con il benestare del Presidente Claudio Lotito, cercare di costruire una squadra competitiva in vista della prossima stagione. Il Patron biancoceleste, come ormai prassi anche dei suoi colleghi, guarderà con molta attenzione anche al mercato dei parametri zero.

Lazio, occhi su Anthony Martial

A partire da luglio, infatti, entrerà a far parte di questa categoria anche un nome che fa e farà gola a tante squadre: Anthony Martial. Il classe 1994 francese fu acquistato dal Manchester United nell’estate 2015 per 60 milioni di euro e dopo un buon inizio, soprattutto nelle ultime stagioni, tra infortuni e problemi con lo spogliatoio, ha deluso le aspettative.

La sua esperienza a Manchester è ormai arrivata al capolinea e a luglio si libererà a zero. Nonostante una fase assai calante della sua carriera, gli ormai 30 anni sulla carta d’identità e una lunga serie di infortuni, il francese può far comodo a tante squadre. In Italia è stato accostato a Inter e Juventus, in Francia al Lione, in Inghilterra al Tottenham e piace anche al Fenerbahce. Lotito vuole farci un pensierino anche se, al momento, l’ingaggio da oltre sei milioni di euro netti a stagione rappresenta un grandissimo ostacolo.