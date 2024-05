Questo è il 2010 più forte del mondo | E lo ha bloccato Giuntoli: stilato un contratto faraonico

Il dirigente bianconero guarda con attenzione al futuro e sembra aver messo gli occhi su un giovanissimo dal sicuro avvenire.

In casa Juventus si progetta e programma il futuro, ma questo finale di stagione sarà troppo importante per cercare di porre le basi su un qualcosa che possa essere importante ed all’altezza della storia bianconera e non quella sbiadita degli ultimi anni.

Non è ancora chiaro se il futuro di Massimiliano Allegri possa dipendere da un’eventuale vittoria della Coppa Italia ed un piazzamento per la prossima Champions League che sembrava scontato ed invece è ancora tutto da conquistare. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, il club bianconero molto probabilmente cambierà guida tecnica a prescindere da come finirà la stagione.

In pole resta l’attuale allenatore del Bologna Thiago Motta che però ora è concentrato sull’obiettivo di centrare il sogno Champions per il suo club. Chiaro è che se dovesse arrivare davvero l’italo-brasiliano sulla panchina della Juve, bisognerà fare un mercato che possa accontentare le sue esigenze tecnico-tattiche.

Cristiano Giuntoli, aldilà di chi sarà il prossimo allenatore della Juventus, è chiamato a fare una campagna acquisti importante e che possa rendere la squadra più competitiva rispetto a quanto lo sia stata in questa stagione. Il ruolo in cui sembra si debba intervenire maggiormente è il centrocampo che ha bisogno di almeno un paio di innesti di qualità.

Mercato, la nuova filosofia della Juve

Vedremo cosa succederà anche in difesa e in attacco, ma soprattutto quali cessioni la società deciderà di fare e quanta gente che rientrerà dai prestiti resterà in prima squadra. La cosa sicura è che i vecchi mercati “Stile Juventus”, quelli degli acquisti faraonici e degli ingaggi pesanti, non sono più contemplati e Giuntoli dovrà dare fondo a tutta la sua bravura e le due idee per migliorare la rosa bianconera.

L’obiettivo è, al netto dei soldi che entreranno dal nuovo Mondiale per Club e dall’eventuale qualificazione alla prossima Champions League, di attuare un mercato sostenibile, ma soprattutto di portarlo a termine in equilibrio, tra entrate ed uscite. Da tempo, inoltre, la Juve fa molta attenzione ai giovani prospetti anche per apportare qualità e migliorie alla sua Primavera ed alla Next Gen che milita in Serie C.

👶 La #Juventus y Roma están interesados en el joven talento del Palermo, Giuseppe Pipitò (nacido en 2010)

Es considerado el mejor delantero Sub-14 italiano

Ha sido incluido en el Sub-15 del Palermo y ya está jugando contra jugadores 2 años mayores que él

[ @NicoSchira ]#Juve… pic.twitter.com/DtYMIHt9s8 — PuebloJuve (@Pueblo_Juve) May 1, 2024

Juve, occhi su un 2010 da urlo

Non sarebbe ancora pronto per prima squadra, Primevera e/o Next Gen sicuramente un nuovo gioiellino che è entrato a far parte delle grazie degli scouting di casa Juventus. Si tratta di Giuseppe Pipitò, classe 2010, che milita nelle giovanili del Palermo.

Il ragazzo piace a Juventus e Roma ed è considerato il miglior bomber Under 14 in circolazione in Italia. Di ruolo attaccante, sembra avere una facilità impressionante nel realizzare reti. Ultimamente è stato inserito nella formazione Under 15 del Palermo e gioca con ragazzi due anni più grandi di lui.