Juventus qualificata d’ufficio: il comunicato UFFICIALE | Sono già partiti i festeggiamenti

I bianconeri possono sorridere per la qualificazione ufficiale che fa guardare con più ottimismo al futuro.

Lo scorso 27 gennaio, praticamente più di tre mesi fa, la Juventus affrontava l’Empoli in casa e cercava la vittoria per arrivare al big match di San Siro contro l’Inter, della settimana successiva, al primo posto in classifica e con un punto di vantaggio dai nerazzurri, sebbene questi ultimi avessero da recuperare una partita di campionato da giocare contro l’Atalanta.

La Juventus veniva da un girone d’andata strepitoso e aveva cominciato al meglio anche quello di ritorno. Non prendeva mai gol e riusciva ad essere cinica, vincendo molte partite anche in pieno recupero o comunque di misura. Insomma, sembrava essere tornata a tutti gli effetti la Juve di Massimiliano Allegri prima versione e l’impressione era che davvero si potesse giocare lo Scudetto fino all’ultimo con l’Inter.

L’espulsione di Milik ad inizio partita ed il punto strappato dai toscani allo Stadium, però, ha smorzato gli entusiasmi in casa bianconera e da lì in poi la squadra ha cominciato ad avere un’involuzione clamorosa. La sconfitta contro l’Inter fa dire addio ai sogni Scudetto e, successivamente, arrivano appena tredici punti in tredici match di campionato.

I bianconeri, nel frattempo, vengono superati anche dal Milan e non hanno ancora l’ufficialità del ritorno in Champions, obiettivo sbandierato da società e allenatore come l’unico reale e perseguibile. In questi tre mesi, tuttavia, è arrivata la qualificazione alla finale di Coppa Italia che la Juve giocherà contro l’Atalanta con la speranza di riportare un trofeo che da quelle parti manca da tre anni.

Juve, Champions League ancora da conquistare

La qualificazione in Champions League, che sembrava ormai scontata e appena una formalità soltanto qualche settimana fa, non è ancora arrivata e le prossime quattro partite saranno decisive per raggiungere quest’obiettivo vitale. I sei punti di vantaggio dalla Roma e i potenziali cinque dall’Atalanta, a quattro giornate dal termine, non sono un margine troppo rassicurante per Allegri e i suoi che dovranno anche affrontare Bologna e la stessa Roma in trasferta.

Al netto di queste due partite complicate, però, alla Juventus basteranno sei punti in casa contro Salernitana, già retrocessa, e Monza all’ultima giornata e forse ne saranno sufficienti anche meno. Non sembra esserci, insomma, il reale pericolo di perdere il treno per la prossima Champions League, ma l’andamento degli ultimi tre mesi alimenta ansie e paure.

Juve Next Gen, al via i playoff

C’è un’altra Juve che intanto sorride. La Next Gen ha chiuso infatti la regular season di Serie C al settimo posto del girone B con 54 punti, posizione che la qualifica ai playoff per la promozione in Serie B. Il percorso per arrivare alla serie cadetta, però, è lungo e tortuoso, con i ragazzi di mister Brambilla che inizieranno la loro avventura nel prossimo weekend contro l’Arezzo.

Il match sarà valido per il primo turno dei playoff del girone e alla Juventus Under 23 basterà il pareggio per passare il turno (vista la posizione migliore di classifica rispetto all’avversario di turno al termine della regular season) e andare avanti nel percorso. Difficile immaginare un cammino che possa portare alla finalissima dei playoff, ma la Juve Next Gen vuole fare più strada possibile e regalarsi un mese da protagonista.