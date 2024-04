Torno da voi, ve l’avevo promesso | Ibra, riaccolto lo storico amico: definito il suo ruolo in società

Ibrahimovic riaccoglie lo storico amico. Col Milan vinsero lo scudetto nella stagione 2010-2011. Definito il suo ruolo all’interno del club.

Messo in archivio lo scialbo 0-0 rimediato sabato pomeriggio sul campo dell’Allianz Stadium contro la Juventus di Massimiliano Allegri, il Milan di Stefano Pioli ha ripreso ad allenarsi sui campi di Milanello in vista dell’impegno interno di domenica prossima contro il Genoa di Alberto Gilardino.

Una sfida, quella contro il Grifone, alla quale i rossoneri giungono senza alcuna particolare pretesa avendo ormai messo virtualmente in ghiaccio, con varie giornate d’anticipo, la qualificazione alla prossima, rinnovata Champions League.

Una qualificazione, quella al massimo torneo continentale, che se da un lato fa sicuramente felice l’ambiente per aver portato a casa un obiettivo preventivato a inizio stagione, dall’altro non soddisfa appieno la società, la quale avrebbe certamente voluto che la squadra lottasse fino all’ultimo per lo scudetto.

Un titolo, questo, che, conquistato appena due volte dai meneghini negli ultimi 13 anni, sarà l’obiettivo dichiarato di Leao e compagni già a partire dalla prossima stagione in vista della quale, anche grazie all’esperienza e alla conoscenza di Zlatan Ibrahimovic (scudettato sia nel 2010-2011 che nel 2021-2022), la squadra dovrà essere necessariamente rinfozata per poter competere con le dirette concorrenti.

Thiago Silva non rinnova: l’ex Milan lascerà il Chelsea al termine della stagione

Passato tra il 2009 e il 2012 tra le file del Milan, col quale ha vinto uno scudetto e una Supercoppa Italiana nel 2011, Thiago Silva ha comunicato, pochi giorni fa, la decsione di non voler rinnovare il proprio contratto col Chelsea, in scadenza il prossimo 30 giugno.

Una decisione, questa, che l’ex difensore centrale rossonero, legato ai Blues dal 28 agosto 2020, ha fatto arrivare ai propri tifosi mediante un video condiviso sull’account X del club di Todd Boehly con il quale, tra le altre cose, ha vinto la Champions League nell’annata 2020-2021.

Thiago Silva lascia il Chelsea, ma è solo un arrivederci

Approdato, come detto, sulla sponda blu del Tamigi nell’agosto del 2020, Thiago Silva ha confermato, tramite un video condiviso su X dal Chelsea, la decisione di non voler rinnovare il proprio contratto con la società capitolina in scadenza tra poche settimane.

Un contratto che, inizialmente destinato a terminare nel giugno 2021, è finito per arrivare a durare, invece, ben quattro anni. Quattro anni, caratterizzati dalle vittorie di Champions League, Supercoppa Europea e Mondiale per club, che hanno consentito al’ex Milan di guadagnarsi più che meritatamente un posto nelle menti e nei cuori dei tifosi dei Blues i quali, come sottolineato dallo stesso giocatore nel video, un giorno potranno certamente rivederlo in società, seppur con un ruolo diverso.