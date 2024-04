Il Cuadrado non lo avevamo considerato: saluta l’Inter ma rimane in Serie A | Cotto l’ennesimo tradimento

L’esterno destro nerazzurro non rinnoverà il suo contratto con la sua attuale squadra, ma è pronto ad un altro trasferimento clamoroso.

La scorsa estate aveva fatto parlare molto di sé per uno di quei trasferimenti che fanno molto scalpore e che, solitamente, non vengono presi benissimo dai tifosi delle squadre coinvolte nell’operazione di mercato. Dopo otto stagioni alla Juventus, infatti, Juan Cuadrado decide di firmare per l’Inter a parametro zero.

Uno dei tanti colpi di Giuseppe Marotta a costo zero degli ultimi tempi, quindi, vedeva protagonista uno dei simboli della Juventus vincente del decennio scorso che aveva appena deciso, di concordo con la società, di non continuare più la sua esperienza con la squadra bianconera.

Il colombiano, oltre ad essere bandiera degli acerrimi rivali, è sempre stato visto sotto un occhio critico da parte degli interisti per la sua tendenza, a loro dire, di tuffarsi al minimo contatto con l’avversario per indurre l’arbitro a fischiare la punizione o il rigore. L’etichetta di cascatore, quindi, ha accompagnato l’esperienza juventina di Cuadrado che è sempre stato fischiatissimo dai tifosi nerazzurri.

Con la sua decisione di passare all’Inter, quindi, l’esterno destro colombiano ha scontentato sia i tifosi della Juve che quelli dell’Inter che all’inizio hanno fischiato il giocatore e contestato l’operazione della società. Le cose sembravano cambiare quando, dopo un assist perfetto a Lautaro Martinez nel match della terza giornata di Serie A contro la Fiorentina, proprio lo stesso Capitano interista indicò Cuadrado a tutto il pubblico, invitando gli interisti ad applaudirlo.

Cuadrado e i tormenti stagionali

Quella, però, resta l’unica gioia di Cuadrado con la maglia nerazzurra. I problemi al tendine d’Achille cominciano a torturarlo e il colombiano è costretto ai box da fine settembre a metà novembre. Rientra e gioca spezzoni di partite tra Campionato e Champions League, ma il dolore continua a non dargli tregua. La società, così, gli consiglia l’intervento chirurgico che lui esegue.

Dopo mesi di stop e riabilitazione, l’ex Juve e Chelsea torna tra i convocati soltanto a metà aprile, ma Simone Inzaghi non lo ha più impiegato, almeno per ora. Sicuramente, però, l’età ed un contratto da 2.5 milioni di euro netti a stagione, non sono dalla sua e l’Inter non gli rinnoverà l’accordo che è in scadenza il prossimo 30 giugno.

Mercato, idea Cuadrado per la Roma

Cuadrado, quindi, tornerà sul mercato da svincolato, esattamente come l’estate scorsa. La sua intenzione è quella di restare in Italia e a farci un pensierino potrebbe essere un’altra squadra che ha fatto dei parametri zero, e dei prestiti, negli ultimi tempi, una filosofia di mercato anche a causa della morsa stringente del fair play finanziario.

Parliamo della Roma che in questi anni non ha mai rinunciato ad alcuni colpi ad effetto, portando nella Capitale calciatori esperti e dal nome altisonante. La fascia destra di difesa romanista, inoltre, attualmente composta da Celik, Kristensen e Karsdorp, non ha ancora trovato il proprio padrone e Cuadrado potrebbe trovare il giusto spazio.