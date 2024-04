Milan, l’algoritmo ha matchato il nuovo Cafù | Lo comprano in 8 rate semestrali: subito titolare

I rossoneri devono cominciare a guardare alla prossima stagione ed hanno individuato un elemento per rinforzare la squadra.

La stagione sta per volgere al termine e, al netto delle poche partite che mancano alla fine del campionato e della posizione che alla fine verrà occupata nella classifica finale, in casa Milan si è concentrati già sulla prossima stagione e sulle mosse da fare per rendere la squadra maggiormente competitiva.

Lo sono i tifosi, che stanno popolando il web e i social con le loro idee su chi dovrà essere il prossimo allenatore del Milan, ma lo sono anche i dirigenti, Ibrahimovic, Moncada e Furlani in primis, che dovranno decidere chi sarà la nuova guida tecnica, con Stefano Pioli che sembra destinato a fare le valigie.

In queste ultime ore sta avanzando a grandi passi il nome di Julien Loptegui che però non viene visto di buon occhio dai tifosi che preferirebbero Antonio Conte o comunque un nome in grado di far scaldare gli animi sopiti, umiliati e in parte disperati dei tantissimi sostenitori rossoneri che hanno dovuto assistere ai festeggiamenti dello Scudetto, e della seconda stella, interista al termine dell’ennesimo derby di Milano perso.

La società, però, almeno da quanto riportato dai media e dai giornali nelle ultime ore, sembra orientata sul profilo dell’ex commissario tecnico della Spagna. Tra qualche giorno, o al massimo settimana, se ne saprà di più e soltanto dopo la scelta del tecnico si potrà cominciare a pensare anche al mercato che dovrà rinforzare la squadra nei ruoli in cui sembra meno forte.

Mercato, ecco le priorità del Milan

Le priorità sono essenzialmente tre: un attaccante forte e che garantisca almeno venti gol a stagione, un difensore centrale ed un centrocampista di lotta e bravo soprattutto in fase d’interdizione. Un altro ruolo che secondo molti dovrebbe essere rinforzato, però, è anche quello del laterale destro di difesa, con Florenzi che potrebbe salutare a fine anno e Calabria che sembra lontano dal rinnovo.

Dopo anni il Milan, quindi, potrebbe agire anche sul terzino destro e quantomeno avvicinare il livello tecnico che c’è sull’altra fascia dove, da diverse stagioni, c’è Theo Hernandez che imperversa con la sua tecnica e la sua prepotenza fisica. L’ultima idea rossonera per la fascia destra di difesa è un giovanissimo che in Patria viene già paragonato a Cafù, vero e proprio idolo anche dei milanisti.

Felisberto, ecco chi è il 17enne terzino destro che piace al Milan

Parliamo del 17enne, Igor Felisberto che da tempo gioca con l’Under 20 del San Paolo, ma è rientrato tra i convocati della prima squadra in vista della Copa Libertadores. L’esterno destro brasiliano si è già messo in mostra con la formazione giovanile e per tanti sarà uno dei prossimi crack del calcio brasiliano. Oltre al Milan, però, sono diverse le squadre europee che lo stanno seguendo.

Velocissimo sullo stretto, bravissimo palla al piede, Felisberto è un terzino che, da buon brasiliano, ama il dribbling ed entrare anche dentro al campo per impostare il gioco. Ha però anche un grande senso della posizione e dell’anticipo e si è già messo in mostra nelle diagonali difensive, in cui è una garanzia per la propria retroguardia. Ha tecnica di base sullo stretto da trequartista e, nonostante il fisico minuto, grazie al baricentro basso riesce spesso anche a vincere scontri fisici nell’uno contro uno.