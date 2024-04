Un nuovo Maldini in rossonero: pronto a prendersi il posto e la fascia | Firma a luglio per 25 milioni

I rossoneri, dopo l’umiliazione subita nel derby, devono cominciare a pensare alla prossima stagione per cercare di migliorare la rosa.

Non sono di certo bei momenti quelli che si stanno vivendo in casa Milan. Dopo la doppia sconfitta contro la Roma che è costata l’eliminazione ai quarti di finale di Europa League, per i rossoneri è arrivato anche il sesto derby consecutivo perso e l’umiliazione di aver visto i rivali di sempre festeggiare lo Scudetto in casa milanista.

Un’onta che difficilmente verrà dimenticata e che resterà per sempre nella storia del calcio italiano e della stracittadina milanese. A pagare lo scotto di quanto avvenuto sono soprattutto i tifosi rossoneri che dovranno ora subire sfottò e prese in giro interminabili da parte dei tifosi interisti.

Dopo queste tre sconfitte nelle ultime quattro partite, in mezzo c’è stato il brutto pareggio di Sassuolo, c’è la convinzione che il ciclo Pioli sia definitivamente terminato. Il tecnico parmense terminerà la stagione e poi dovrebbe essere sollevato dal suo incarico.

Un ciclo che si sta chiudendo nel peggiore dei modi dopo aver vissuto stagioni e momenti bellissimi ed indimenticabili. Un ciclo che, forse, si sarebbe dovuto chiudere prima senza farlo arrivare a questi tragicomici momenti. Al netto di tutto, però, ci sarà da riorganizzare dal punto di vista tecnico una squadra che, durante l’estate scorsa, ha speso circa 135 milioni di euro sul mercato.

Milan, cruciale la scelta del nuovo allenatore

Oltre alla scelta cruciale sul nuovo Mister che dovrà ripartire da un nuovo progetto tecnico, Furlani, Moncada ed Ibrahimovic dovranno essere bravi a far partire un mercato in entrata che possa aggiungere qualità alla rosa rossonera e possa farla avvicinare a quella dei cugini dell’Inter per poter contendergli lo Scudetto nella prossima stagione.

Saranno soprattutto due le mosse da non sbagliare da parte dei dirigenti rossoneri. Prima di tutto ci sarà da scegliere il nuovo numero nove, il bomber e l’attaccante del futuro che possa sostituire Olivier Giroud ed assicurare quei venti gol (e oltre) a stagione che al Milan da troppo tempo mancano da parte della propria punta di riferimento.

Mercato Milan, per la difesa spunta Coppola

L’altra mossa da non sbagliare sarà quella riguardante il difensore centrale, almeno uno, da affiancare ai vari Tomori, Gabbia e Kalulu. Oltre all’idea Buongiorno, che resta sempre nei sogni dei dirigenti milanisti, c’è un’altra ipotesi che è spuntata nelle ultime ore che porta direttamente a Verona e verso l’eroe del match che gli scaligeri hanno vinto, sabato scorso, in extremis contro l’Udinese.

Parliamo di Diego Coppola, difensore classe 2003 che quest’anno ha trovato già due gol ed è stato impiegato diciannove volte da Mister Baroni. Il 20enne centrale è cresciuto calcisticamente a Verona e sembra avere ampi margini di miglioramento. Moncada lo ha adocchiato da tempo ed il Milan farà un tentativo per lui nelle prossime settimane.