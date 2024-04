Basta bidoni, il Milan non merita questo schifo | Cardinale manda via il più odiato della squadra: al suo posto un 21enne

Iniziata la rivoluzione al Milan: Cardinale manda via il più odiato della squadra. I tifosi accolgono positivamente la notizia.

Uscito sconfitto lunedì sera dal 239esimo derby della Madonnina che ha consegnato matematicamente lo scudetto all’Inter di Simone Inzaghi, il Milan di Stefano Pioli si prepara a volare a Torino per affrontare, sabato alle 18.00, la Juventus di Massimiliano Allegri in occasione della 34esima giornata di campionato in Serie A.

Una sfida, quella dell’Allianz Stadium, che, visto il tranquillo posizionamento in zona Champions League di bianconeri e rossoneri, vale più per il prestigio e le statistiche che non per il raggiungimento di un obiettivo, il pass per la massima manifestazione continentale, ormai stabilmente nelle mani di entrambe le formazioni.

Dopo la disfatta nella stracittadina e l’eliminazione ai quarti di finale di Europa League per mano della Roma di Daniele De Rossi, l’obiettivo del Diavolo è quello di chiudere in maniera positiva l’annata 2023-2024 che, iniziata con l’obiettivo di tornare sul tetto d’Italia dopo il trionfo del 2022, non ha mai visto, al contrario, i meneghini lottare per la vetta della classifica.

Una vetta, quella del massimo campionato italiano, che, occupata praticamente sempre dai rivali nerazzurri, sarà l’obiettivo per la prossima stagione la quale, probabilmente con molti cambi da effettuare nel gruppo squadra, dovrà necessariamente vedere il Milan aspirare alla vittoria dello scudetto.

Milan, annunciati i primi addii: Cardinale fa fuori anche Calabria

Intenzionato a chiudere nel migliore dei modi il campionato di Serie A 2023-2024, il Milan del patron Gerry Cardinale guarda già alla prossima stagione e prepara la lista coi nomi dei giocatori che, quasi sicuramente, lasceranno il club dopo il 30 giugno.

Una lista, contentente già i nomi di Olivier Giroud e Simon Kjaer, entrambi in scadenza di contratto, nella quale potrebbe essere a breve inserito anche quello di Davide Calabria che, considerato elemento non da Milan nonostante la fascia di capitano al braccio, potrebbe essere ceduto altrove senza troppi complimenti.

Milan, occhi su Tiago Santos del Lille

Desideroso di rinforzarsi in vista della prossima stagione, per la quale l’obiettivo sarà ovviamente lo scudetto, il Milan dell’amministratore delegato, Giorgio Furlani, ha iniziato a sondare il terreno per un elemento che farebbe sicuramente comodo al reparto arretrato di Stefano Pioli o del suo successore.

Un elemento, rispondente al nome di Tiago Santos, che, attualmente legato al Lille di Paulo Fonseca, sarebbe recentemente finito nel mirino del club di Via Aldo Rossi il quale, stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, potrebbe affondare il colpo nei prossimi mesi per rinfoltire, e soprattutto rafforzare, la propria corsia di destra dalla quale, come detto, dovrebbe essere rimosso quasi sicuramente Davide Calabria.