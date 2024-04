Stanco della pensione dorata | Marotta, colpo dall’Al Nassr di CR7: arriva per rinforzare l’attacco

Il direttore sportivo interista, insieme all’ad Marotta, sono già attivi per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione.

Lo Scudetto della seconda stella, il ventesimo della storia nerazzurra, resterà a lungo negli annali e nella storia del calcio italiano. Già di per sé, infatti, resta impressa per sempre la data di una nuova stella da inserire nelle magliette, ma averlo fatto in un derby, in casa dei rivali cittadini e di sempre, aggiunge quell’epicità che difficilmente potrà essere ripetuta.

Oltre alla squadra e alla mano importante e sapiente di Simone Inzaghi, però, gran parte del merito di quanto accaduto, va sicuramente ai due dirigenti che si sono occupati di mercato in questi anni e lo hanno fatto in situazioni difficili e complicate di spending review.

Giuseppe Marotta e Piero Ausilio, infatti, hanno fatto qualcosa di davvero difficile e straordinario in tutte le sessioni di mercato che vanno dall’estate 2021 in poi. Cedere pezzi pregiati della rosa a prezzi stratosferici per comprare sostituti a prezzi stracciati, in prestito o a parametro zero. Il tutto riducendo anche il tetto salariale ed il monte ingaggi.

Era difficile, poi, riuscire a fare questo e farlo soprattutto mantenendo uno status altissimo in quanto a competitività e risultati sportivi. Questi ultimi non sono mai mancati, anzi l’Inter, negli ultimi anni, ha vinto molto di più di quanto aveva fatto nel precedente decennio.

Inter, Marotta e Ausilio pensano già alla prossima stagione

Marotta e Ausilio non si fermano mai e già nei mesi scorsi hanno messo a segno due colpi importantissimi in vista della prossima stagione. Piotr Zielinski per il centrocampo e Mehdi Taremi per l’attacco, infatti, rappresentano due rinforzi davvero importanti che vanno ad aumentare la competitività e la qualità della rosa nerazzurra.

Nelle prossime settimane ci sarà tempo e modo per completare l’opera ed arricchire ancora di più il parco calciatori a disposizione di Simone Inzaghi in vista della prossima stagione. La priorità, però, ora, diventano i rinnovi di due dei principali artefici del capolavoro interista: il Capitano Lautaro Martinez e lo stesso allenatore, Simone Inzaghi.

Pazza idea Inter, tutto su Mané

La dirigenza interista, però, con il benestare della società, potrebbe anche fare un regalo Scudetto ai tifosi. Un grande nome che entusiasmerebbe ancora di più il popolo nerazzurro. Un calciatore che, dopo tantissimi anni di gol e vittorie al Liverpool, dall’estate scorsa è passato, come tanti altri campioni del suo calibro, in Arabia Saudita a disputare la Saudi Pro League.

Parliamo di Sadio Manè, attaccante che milita nell’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo. Una stagione non entusiasmante per la squadra e per il senegalese che avrebbe voglia di tornare in Europa e potrebbe provare l’esperienza italiana per chiudere al meglio una carriera comunque importante. Vedremo se l’Inter affonderà il colpo, ma con Marotta a cucinare le sorprese sono sempre dietro l’angolo.