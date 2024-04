Col crociato rotto per pagarlo una miseria | Giuntoli, colpo in anticipo: è l’erede di Barzagli

Il dirigente bianconero potrebbe approfittare del grave infortunio di mesi fa per assicurarsi un difensore di sicuro affidamento.

La finale conquistata con tanta fatica e affanno nella serata di martedì sera all’Olimpico, dopo che la Lazio aveva completamente ribaltato lo 0-2 dell’andata, fa guardare sotto un’altra prospettiva questo finale di stagione della Juventus, se non altro per la possibilità di tornare a conquistare un trofeo che manca ormai da troppi anni nella bacheca juventina.

Quella che sta per volgere al termine è stata una stagione a due facce per i bianconeri che sono riusciti a fare molto di più di quanto era previsto nel girone di andata, mentre da fine gennaio in poi hanno avuto un ritmo davvero deficitario ed hanno vanificato quanto di buono fatto nei primi mesi.

Al netto di tutto, però, la qualificazione alla prossima Champions League è davvero ad un passo e manca davvero pochissimo all’ufficialità. Poi ci sarà una finale di Coppa Italia che potrebbe garantire un successo che farebbe vedere, la stagione bianconera, sotto un’altra ottica, sicuramente più benevola.

Ad ogni modo, però, i tifosi non si accontentano di un terzo posto in classifica e di un’eventuale Coppa Italia. Da troppi anni, ormai, infatti, la Juventus non lotta per il titolo e la storia dice che questa è un’eccezione che non può diventare regola.

Juve, Giuntoli pensa a rinforzare la difesa

Sembrano lontani, infatti, i tempi in cui Buffon, Barzagli, Bonucci e Chiellini, la famosa BBBC, costituivano un muro quasi insormontabile per gli attaccanti avversari. Una forza difensiva che, almeno in questa stagione, soprattutto nella prima parte, è tornata ad essere la peculiarità della Juventus, ma che non può non essere una garanzia se si vuole tornare ad essere competitivi.

Ed allora, oltre a migliorare il centrocampo, reparto che più necessità di innesti di qualità, Cristiano Giuntoli è chiamato a rinforzare anche la difesa che può contare su Danilo e Gatti, ma che sicuramente perderà, a fine stagione, Alex Sandro e quasi sicuramente anche De Sciglio. Da monitorare la situazione legata a Bremer che potrebbe garantire una maxi plusvalenza alla società.

Mercato Juve, spunta il nome di Schuurs

Per quanto riguarda il mercato in entrata, invece, le idee sono tante, soprattutto in difesa. L’ultima porta sempre a Torino, sulla sponda granata. L’opzione che la Juventus sta valutando molto seriamente è quella del centrale olandese, Peer Schuurs che a fine ottobre si è operato al crociato del ginocchio dopo il grave infortunio rimediato contro l’Inter.

Una lunga riabilitazione e un ritorno in campo che appare ancora lontano e che slitterà sicuramente all’inizio della prossima stagione. Il difensore del Torino aveva una valutazione altissima prima del grave infortunio, ma ora la sua quotazione è scesa drasticamente e Giuntoli può approfittarne per piazzare il colpo.