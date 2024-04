Osimhen? Un ingrato, pensa solo ai soldi | De Laurentiis silura il nigeriano: la numero 9 sulla schiena di un argentino

De Laurentiis ha perso la pazienza: Osimhen andrà via. Il sostituto del nigeriano arriva dall’Argentina. Prende la numero nove.

Reduce dalla cocente sconfitta rimediata sul campo dell’Empoli lo scorso fine settimana, il Napoli di Francesco Calzona si appresta ad aprire i cancelli del Diego Armando Maradona alla lanciatissima Roma di Daniele De Rossi in occasione della 34esima giornata di campionato in Serie A.

Una sfida, quella in programma domenica alle 18.00, i cui tre punti in palio servono moltissimo tanto ai padroni di casa, ancora aggrappati alla possibilità di ottenere la qualificazione per la prossima Europa League, distante attualmente tre punti, quanto agli ospiti, chiamati a confermarsi in quinta posizione con quattro lunghezze di vantaggio sull’Atalanta.

Un big match quindi sentitissimo, quello in programma domenica pomeriggio all’ombra del Vesuvio, che soprattutto i partenopei proveranno a portare a casa per regalarsi una piccola soddisfazione in una stagione quasi priva di gioie. Una stagione che, come spesso sottolineato, per i campani era iniziata col chiaro intento di confermarsi sul tetto d’Italia dopo lo straordinario trionfo della scorsa annata.

Un trionfo, quello ottenuto poco meno di un anno fa, passato tristemente in secondo piano a causa di un rendimento a dir poco altalenante che non ha mai permesso agli azzurri di lottare per le posizioni di vertice. L’annata 2023-2024 è ormai andata, testa alla prossima.

De Laurentiis scarica Osimhen: il nigeriano lascerà Napoli al termine della stagione

Legatosi al Napoli nell’estate 2020, in seguito a un’operazione che vide confluire nelle casse del Lille ben 70 milioni di euro, Victor Osimhen dovrebbe lasciare il club campano al termine della stagione per andare a cercare nuova fortuna e maggiore ricchezza in altri lidi.

Un attaccante forte e versatile, il classe ’98, che, da eroe dello scudetto conquistato lo scorso anno anche grazie ai suoi 26 gol, sta pian piano attirando su di sé la diffidenza dei sostenitori napoletani i quali, pur riconoscendo il suo valore e la sua importanza in squadra, stanno iniziando a stufarsi della sua insofferenza… chiaro sintomo di chi dal Napoli vuole andare via quanto prima.

Napoli, idea Retegui se parte Osimhen: il cartellino dell’italo-argentino costa 35 milioni

Chiamato a chiudere in maniera positiva una stagione decisamente al di sotto delle aspettative, il Napoli di Aurelio De Laurentiis ha iniziato a studiare quelle che potrebbero essere le mosse in entrata da attuare in sede di calciomercato la prossima estate.

Mosse che, stando a quanto riportato recentemente dal Corriere dello Sport, vedrebbero il club azzurro sulle tracce di Mateo Retegui che, attualmente legato al Genoa di Alberto Gilardino, potrebbe sbarcare all’ombra del Vesuvio nei prossimi mesi qualora Osimhen dovesse lasciare il capoluogo campano al termine del campionato. Il costo del cartellino dell’ex centravanti del Tigre si aggira, ora come ora, intorno ai 35 milioni di euro. Cifra, questa, sicuramente alla portata delle casse della società partenopea.