Cacciate i soldi oppure non firmo | Marotta ingabbiato dal campione: lo Scudetto non basta più

Marotta ha ricevuto la clamorosa notizia: il campione vuole più soldi, altrimenti lascerà l’Inter. Lo scudetto non basta più.

Conquistato matematicamente lo scudetto grazie alla vittoria per 1-2 nel derby contro il Milan di lunedì scorso, l’Inter di Simone Inzaghi si prepara a ospitare il Torino di Ivan Juric in occasione del lunch match della 34esima giornata di campionato in Serie A.

Una sfida, quella in programma a San Siro domenica alle 12.30, che i nerazzurri affronteranno ovviamente con la stessa grinta e la stessa determinazione sempre messe in campo nel corso della stagione che, dominata in lungo e in largo, li ha visti tornare sul tetto d’Italia a distanza di tre anni dal trionfo conquistato sotto la guida di Antonio Conte nel 2021.

Un cammino verso il tricolore, quello di Lautaro e compagni, che, ostacolato solo per un po’ dalla Juventus di Massimiliano Allegri, ha quasi toccato la perfezione visti i numeri incredibili fatti registare fin qui: 79 gol fatti (miglior attacco), appena 18 subiti (miglior difesa) e una sola sconfitta, quella interna contro il Sassuolo dello scorso 27 settembre, a macchiare leggermente un campionato portato a casa meritatamente.

Un campionato, che ha garantito la cucitura sulle divise nerazzurre della tanto sognata e desiderata seconda stella, che dovrà ovviamente fare da base per i successi futuri, tanto in Italia quanto magari in Europa, per i quali la società ha già iniziato a prepararsi meticolosamente.

Marotta, confermare la rosa attuale e rinforzarla con operazioni mirate

Vincitrice dello scudetto, portato a casa aritmeticamente lunedì sera, e della Supercoppa Italiana, conquistata lo scorso gennaio in Arabia Saudita, l’Inter del presidente Steven Zhang ha già iniziato a guardare con grande attenzione alla prossima stagione.

Una stagione, quella 2024-2025, per la quale l’intento della società nerazzurra è quello di provare a confermare in larga parte la rosa della seconda stella la quale, magari con alcune operazioni mirate in entrata, potrebbe essere rinforzata ulteriormente in vista dell’impegno nel nuovo format della Champions League.

Inter, Acerbi verso il rinnovo: attesa la firma fino al 2026

Legatosi definitivamente all’Inter nel luglio dello scorso anno, dopo l’iniziale prestito con diritto di riscatto dalla Lazio, Francesco Acerbi è senza alcun’ombra di dubbio uno degli elementi più importanti della rosa di Simone Inzaghi, nonché uno dei migliori difensori della Serie A.

Un difensore, duttile ed esperto, il classe ’88, che, legato alla società meneghina da un contratto che scadrà il 30 giugno 2025, potrebbe a breve a firmare il rinnovo fino al 2026. Visto il suo ottimo rendimento, Beppe Marotta non vuole lasciarlo andare via per nessuna ragione al mondo. La fumata bianca è vicina, è solo questione di giorni.