Mister, chiamami solo per il Leverkusen | De Rossi atterrito: il top player non vuole convocazioni in Serie A

I giallorossi si godono la vittoria in extremis contro l’Udinese e preparano le sfide contro Napoli e Leverkusen.

La sconfitta casalinga contro il Bologna di lunedì pomeriggio aveva fatto scattare un piccolo campanello d’allarme in casa Roma. Un po’ di stanchezza, la forza del Bologna ed una concentrazione che non può essere sempre al 100% sono stati i fattori che hanno portato alla terza sconfitta giallorossa durante la gestione De Rossi.

L’1-3 finale, però, è stato pesante soprattutto dal punto di vista della classifica di Serie A, con i felsinei che si sono allontanati in solitaria al quarto posto. Il ranking UEFA, per fortuna, assicura cinque posti per le squadre italiane nella prossima Champions League e la Roma sa che non può perdere il quinto posto in graduatoria.

In tal senso, nei minuti da recuperare del match di Udine interrotto lo scorso 14 aprile, sono arrivati tre punti d’oro, tre punti preziosi che valgono ancora di più perché trovati in extremis grazie alla rete di testa realizzata da Bryan Cristante, uno dei leader assoluti di questa squadra.

L’ex centrocampista di Milan e Atalanta ha realizzato il 14esimo gol di testa romanista in questa Serie A. Un record nel nostro campionato che certifica ancora una volta la capacità dei giocatori della Roma di riuscire ad incidere grazie a questo fondamentale che diventa importantissimo soprattutto nelle circostanze di palle inattive.

Roma, problema all’inguine per Smalling

Dalla gara di Udine, però, non arrivano soltanto belle notizie. La vittoria arrivata in Friuli costa cara in termini di uomini che De Rossi perderà in vista della prossima sfida di campionato, quella di domenica al Maradona di Napoli. Un match importante, ma anche difficile in cui i giallorossi dovranno fare a meno di Llorente squalificato e Smalling infortunato.

L’inglese ha accusato un problema all’inguine che non sembra nulla di grave ma, in attesa di esami specifici, appare certa la sua assenza a Napoli. Il 2 maggio, infatti, ci sarà la gara di andata delle semifinali di Europa League contro il Bayer Leverkusen e per quella sfida sarebbe fondamentale avere in campo l’inglese.

Roma, coppia di difensori obbligati contro il Napoli

Smalling ha fatto capire a tutti quanto è importante per questa squadra nella doppia sfida contro il Milan, ma soprattutto quanto è mancato alla Roma nel corso di tutta questa stagione. De Rossi intanto a Napoli si troverà con gli uomini contati in difesa.

La coppia titolare dovrebbe essere composta da Mancini, costretto a fare gli straordinari, e Dean Huijsen che, dopo l’errore del 14 aprile scorso a Udine, è finito in fondo alle gerarchie di De Rossi, ma che a Napoli sarà chiamato al riscatto. Dovrebbe rientrare, almeno per la panchina, invece, Evan N’Dicka che ha ricominciato ad allenarsi dopo il malore accusato, proprio nel match in Friuli.