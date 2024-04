Ancelotti milanista d’oro: fatto un regalo spacca-Serie A | Chiesto da Ibra in persona

Ancelotti aiuta il Milan, un gioiello della sua squadra sta per firmare per i rossoneri, Ibrahimovic in persona ha contattato il tecnico

Carlo Ancelotti può chiedere nel migliore dei modi la sua parentesi sulla panchina del Real Madrid. I blancos hanno ipotecato la Liga con la vittoria nel Clasico di settimana scorsa grazie alla rete del fuoriclasse Bellingham nei minuti finali. Inoltre, la squadra della capitale spagnola ha eliminato il Manchester City ai calci di rigore nei quarti di finale di Champions League e adesso dovrà affrontare nel doppio scontro il Bayern Monaco per giocarsi l’ennesimo trofeo internazionale.

Così il tecnico emiliano si conferma il più vincente e preparato a livello mondiale. La rosa a disposizione è eccellente ma lui si dimostra abile nel metterla in campo e nella gestione dello spogliatoio, fatto non semplice dato l’alto numero di campioni presenti.

Da quest’estate diventerà commissario tecnico della Nazionale brasiliana, con l’obiettivo di vincere il Mondiale del 2006, titolo che manca ai sudamericani dal 2002, una distanza troppo ampia per il Paese che ne ha vinti di più.

Una nuova avventura per il mister italiano che troverà così stimoli diversi e anche più tempo per dedicarsi ad altro, pur essendo impegnato nel monitorare i giocatori convocabili nelle loro partite con le maglie dei rispettivi club.

Un giocatore del Real Madrid è nel mirino del Milan

Intanto Carlo non ha mai dimenticato il Milan, club con cui ha vinto tutto. Un giocatore del Milan è da tempo gradito alla dirigenza rossonera e si tratta del fantasista Ceballos, che potrebbe salutare i madrileni la prossima estate, essendo chiuso in quella zona del campo da Bellingham e da Diaz.

Inoltre è quasi certo l’approdo al Bernabeu di Mbappè, motivo per cui la partenza di Ceballos è quasi certa. A quel punto il Milan è pronto a fare un’offerta, anche se il contratto scade nel 2027.

Un’operazione di mercato alla portata, conterà la volontà del giocatore

Secondo quanto riportato da AS in Spagna il rapporto fra i due club è ottimo e aiuterebbe un affare con il giocatore che è stato proposto, ma il cui discorso potrebbe essere approfondito lato Milan soltanto in prestito con opzione per il riscatto.

Un affare alla Brahim Diaz che oggi il Real non vorrebbe agevolare chiedendo almeno 10 milioni per il suo cartellino ma si tratterebbe comunque di un investimento sostenibile per le casse dei rossoneri e per un giocatore di indiscussa qualità.