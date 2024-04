Allegri, trovata la reincarnazione di Pjanic: gioca in Serie A e arriva a 0€ | Ad una sola condizione

I bianconeri in estate si metteranno alla caccia di rinforzi a centrocampo che possano migliorare la qualità della rosa.

Nel decennio scorso la Juventus è stata la squadra che ha dominato il calcio italiano e che è riuscita a tenere alta la bandiera tricolore in Europa. Nove Scudetti consecutivi sono qualcosa di unico ed irripetibile e che i bianconeri sono riusciti a conquistare, dominando in lungo e largo.

In quegli anni sono arrivate anche due finali di Champions League, poi purtroppo perse, ma che testimoniano la competitività del club bianconero in maniera generale. Uno dei punti di forza di quella Juve è stato sicuramente il centrocampo.

La prima Juve di Conte, infatti, ha avuto proprio nella mediana un reparto completo, pieno di tecnica, classe, ma anche esperienza, forza e capacità di incidere in zona offensiva. Andrea Pirlo, Claudio Marchisio e Arturo Vidal hanno formato un centrocampo davvero forte, uno dei più forti della storia bianconera, arricchito poi dall’esuberanza di un giovanissimo Paul Pogba.

Almeno fino al 2016 questo centrocampo ha dominato in Italia. Subito dopo, però, è arrivata altra gente forte ed abituata ai grandi palcoscenici. Forse non con la stessa qualità dei predecessori, ma di sicuro affidamento e spessore per poter competere in Europa e dominare in Italia. D’altronde, Khedira prima e Matuidi dopo, si erano laureati Campioni del Mondo con le loro rispettive Nazionali nel 2014 e nel 2018.

Juve, centrocampo primo reparto da rinforzare

Di uno degli ultimi grandi centrocampi bianconeri ha fatto parte anche Miralem Pjanic. Il bosniaco, acquistato dalla Roma per circa 35 milioni di euro, portò quella qualità che serviva per rendere completo l’ultimo centrocampo di Massimiliano Allegri.

Pjanic viene considerato, ancora adesso, l’ultimo vero uomo di qualità e classe che è stato impiegato nel centrocampo juventino. Da lui in poi è arrivata tanta gente che, anche se forte, non è riuscita a lasciare il segno, soprattutto dal punto di vista qualitativo. Nel prossimo mercato, però, il primo obiettivo dei dirigenti bianconeri sarà quello di rinforzare proprio il reparto nevralgico del campo.

Mercato Juve, per il centrocampo spunta Harroui

Centrocampo che resterà orfano anche di Rabiot e che quindi avrà bisogno di almeno due innesti importanti. Il primo dovrà essere un top, il grande colpo che può spostare gli equilibri; mentre il secondo potrebbe essere un calciatore che aggiunga quantità e cattiveria al reparto.

Per il primo colpo importante si pensa ai vari Koopmeiners, Ederson e Ferguson, mentre per il secondo, che sarà low cost, le idee sono davvero tante. Una di queste porta al centrocampista del Frosinone Abdou Harroui che in questa stagione era partito bene con i frusinati, ma poi ha subito due gravi infortuni che ne hanno condizionato il prosieguo della stagione. Se i laziali dovessero retrocedere, il marocchino potrebbe liberarsi a zero e diventare un’occasione davvero ghiotta per Cristiano Giuntoli.