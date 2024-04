Sconosciuti ma fortissimi: li compriamo in saldo | Lotito, spoilerati i primi 2 colpi della nuova stagione

La Lazio ha quasi messo in tasca i primi due colpi per la prossima stagione, vicini alla firma due giovani di talento, pronti a dimostrare il proprio valore a Roma

Igor Tudor sembra essersi già preso la Lazio. Nove punti raccolti in quattro partite di campionato, con la sola sconfitta nel derby della Capitale, e per i biancocelesti adesso sognare la Champions è possibile. I rivali concittadini sono davanti tre punti in classifica, pur con gli ultimi venti minuti da recuperare a Udine. A cinque giornate dalla fine della Serie A il club capitolino è quindi ancora in corsa per la massima competizione europea.

Mentre sul campo la stagione in corso è ancora tutta da decidere, la società è già al lavorare per progettare il futuro. Prevista una mezza rivoluzione a Formello dato che molti giocatori hanno manifestato il proprio desiderio di cambiare maglia.

Soprattutto l’attacco è il reparto che dovrebbe essere soggetto a maggiori cambiamenti. Potrebbe andarsene Ciro Immobile, il cui rapporto con la tifoseria si è raffreddato, con il minutaggio che è calato in questa annata.

Sono invece certi di trasferirsi altrove Pedro, Luis Alberto e Felipe Anderson, con la Lazio che sarà quindi orfana di centrocampisti offensivi ideali per il 3-4-2-1 di Tudor. Il direttore sportivo Fabiani ha già individuato il primo colpo.

Per la trequarti il prescelto è il giovane in forza all’Empoli, già pronta l’offerta

Si tratta di Nicolò Cambiaghi. L’Atalanta è proprietaria del classe 2000, in prestito ad Empoli. I primi contatti sia tra le società, sia con il calciatore sono stati allacciati, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport.

La Dea chiede 20 milioni come base di una trattativa, mentre la Lazio parte da un’offerta di poco superiore ai 15 milioni. Ci sono comunque ottime possibilità che la trattativa vada a buon fine, dato che l’azzurrino non troverebbe molto spazio a Bergamo.

La Lazio ha scelto il rinforzo per la mediana, arriva a zero dalla Ligue 1

Nella mediana invece è quasi fatta per Ibrahima Sissoko dello Strasburgo che gradirebbe molto la destinazione biancoceleste, tanto che starebbe spingendo per arrivare alla firma dell’accordo il prima possibile.

A fine stagione si libererà a zero dal club francese e per la Lazio sarebbe un rinforzo ideale per il centrocampo, per un turnover con Guendouzi e Kamada, entrambi vicini alla riconferma.