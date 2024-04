Non rimango a fare altre figure di m**** | Milan, c’è il primo ammutinato post derby: già salutato lo spogliatoio

Dopo l’ennesimo derby perso, c’è già il primo giocatore del Milan a dichiarare che se ne andrà a fine stagione, trovato l’accordo con il nuovo club

Tanta delusione in casa Milan dopo l’ennesimo derby perso, il sesto consecutivo da Stefano Pioli. Un k.o. pesante dato che con questi tre punti i rivali dell’Inter hanno potuto festeggiare la matematica conquista dello Scudetto, con ben 17 punti di vantaggio sul secondo posto, occupato proprio dai rossoneri. Un lunedì sera da dimenticare quello andato in scena a San Siro e che rischia di avere delle ripercussioni.

Il mister emiliano difficilmente sarà riconfermato sulla panchina del club anche per la prossima stagione. Dopo cinque anni e un rendimento comunque importante, la storia di Pioli è destinata al capolinea. Il secondo posto non basta per salvare la stagione.

Brucia l’eliminazione nel girone di Champions, anche se con l’attenuante di aver affrontato due attuali semifinaliste come il Paris Saint Germain e il Borussia Dortmund, e quella nei quarti di finale di Europa League contro la Roma.

Nelle partite chiave il tecnico è stato tradito da alcuni giocatori simbolo dello spogliatoio, a partire da Rafa Leao che non ha inciso e messo in luce il suo enorme talento. Resta il rammarico di un epilogo che Pioli sperava fosse migliore data la crescita che la società ha avuto da quando è approdato a Milanello.

Lascerà il Milan a fine stagione, arriva l’ufficialità

Pioli non sarà l’unico ad andarsene. Dopo tre stagioni condite da tante reti, uno Scudetto e la maledizione della maglia numero 9 finalmente eliminata, Olivier Giroud non sarà più la punta centrale titolare del Milan.

Il bomber francese, in scadenza di contratto, ha già da tempo iniziato a trattare per un futuro in MLS dove lo aspettano i Los Angeles FC, con l’accordo a un passo e la firma prevista fino a dicembre 2025, mese in cui la sua carriera da calciatore potrebbe finire.

Chi sono i principali indiziati a prendere il posto di Giroud

Il Milan si troverà quindi a dover trovare un nuovo centravanti che possa garantire la doppia cifra. Sono due i nomi sul taccuino di Furlani al momento e sono quelli di Zirkzee del Bologna, grande protagonista con gli emiliani nella sua prima stagione in Serie A, e Guirassy, autore di ben 25 reti con la maglia dello Stoccarda.

Profili diversi rispetto a quello di Giroud, più attaccante d’area di rigore, forte fisicamente e nei colpi di testa. Conta la continuità realizzativa e quella sarà dimostrata solo con il tempo.