Mercato quasi finito: prenderemo un fuori rosa | Marotta termina il budget ma sgancia la bomba

Per il ruolo di vice Thuram, Marotta punta su un fuori rosa in cerca di riscatto, il budget non richiede investimenti importanti, l’Inter punta su di lui

Dopo la meritata festa per la vittoria dello Scudetto, con la matematica arrivata con i tre punti conquistati nel derby della Madonnina, l’Inter può concentrarsi in anticipo sulla prossima stagione. Beppe Marotta e Piero Ausilio hanno fatto sapere che la squadra non sarà stravolta come la scorsa estate ma che saranno fatti dei ritocchi funzionali a tenere alto il tasso tecnico dell’organico.

Un altro dettaglio emerso nelle dichiarazioni post derby è che la rosa non sarà ampliata, per dare la possibilità a tutti i giocatori di sentirsi coinvolti totalmente nel progetto, con la possibilità di avere il giusto minutaggio e tenere sereno lo spogliatoio.

Ci saranno comunque delle partenze con i sostituti che dovranno essere individuati sul mercato. Arnautovic dovrebbe salutare dopo un anno non positivo in nerazzurro e al suo posto è già pronto da luglio Taremi, che ha già trovato l’accordo con il club.

Anche la conferma di Alexis Sanchez è in forte discussione, motivo per cui è necessario un altro centravanti per consentire alla coppia titolare composta da Lautaro Martinez e da Marcus Thuram di rifiatare, senza che la squadra perda peso in area di rigore.

Occasione low cost per l’Inter , Marotta medita l’affare

Un’ipotesi low cost è Nzola, che sarebbe stato escluso dalla lista di convocati anche per la semifinale di ritorno di Coppa Italia sul campo dell’Atalanta. Stando a quanto riporta Il Corriere dello Sport l’angolano sarebbe stato messo fuori rosa,

I motivi sono da ricercare nella stagione fallimentare che ha vissuto la punta con la maglia della Fiorentina. Il suo rendimento non ha mai convinto nessuno e proprio per questo la dirigenza non si è lasciata scappare la possibilità di ingaggiare Belotti a gennaio quando si è presentata l’occasione.

Nzola è il piano b per l’attacco dell’Inter, la scelta primaria è un’altra

Di conseguenza l’Inter potrebbe pensare al suo profilo data la voglia di riscatto e l’esperienza già maturata nel nostro campionato, senza quindi il necessario ambientamento.

La scelta che la società predilige è quella della punta islandese Gudmundsson che tanto bene sta facendo con il Genoa, tra gli attaccanti rivelazione di questa Serie A e pronto per approdare in un top club.