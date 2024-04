Mazzata Juventus: finale di Coppa Italia ‘proibita’ ai tifosi | Il comunicato UFFICIALE sul sito

La Juventus gioisce a metà per la conquista della finale di Coppa Italia, per i tifosi sarà difficile assistere alla partita, ecco per quale motivo

Con molta sofferenza la Juventus è riuscita a qualificarsi alla finale di Coppa Italia. Nel ritorno disputatosi sul campo della Lazio, gli avversari hanno recuperato il doppio svantaggio maturato all’Allianz Stadium grazie alla doppietta di Castellanos, abile a sfruttare due ingenuità di Alex Sandro e di Bremer. A pochi minuti dalla fine è arriva la zampata sotto porta di Milik che ha raccolto un cross di Weah e ha siglato la rete decisiva.

Se la prestazione è stata ancora una volta insoddisfacente, contava passare il turno e così è stato. Per questo motivo Max Allegri guarda il bicchiere mezzo e pieno e spera che la squadra si trovi in un momento di forma migliore per l’ultima partita che può valere la competizione.

Sono tre anni che la Juventus non aggiunge un trofeo nella sua bacheca, troppi per la storia recente del club. Il tecnico livornese potrebbe salutare a fine stagione e vorrebbe farlo con questa soddisfazione, senza il cruccio di non aver raccolto molto nella sua seconda parentesi sulla panchina dei bianconeri.

Testa anche al campionato dove il piazzamento Champions non è ancora stato blindato anche se è quasi certo. Il ritorno in Europa presuppone un intervento massiccio nel mercato della prossima estate ma adesso è tempo di chiudere al meglio la stagione in corso.

La vendita dei biglietti per la finale di Coppa Italia

Il giorno dopo la conquista della finale è arrivata la comunicazione che la vendita dei biglietti sarà divisa in quattro fasi, decisione che danneggia i tifosi che nella vendita libera avranno pochi posti a disposizione, restando così fuori dall’Olimpico.

L’inizio della prevendita per il match che si disputerà il 15 maggio è previsto per la prossima settimana, si partirà dagli abbonati, poi spazio ai Member iscritti entro il 28 aprile, poi ai possessori di Juventus Card acquistate e attivate entro il 26 aprile, infine la vendita libera.

I tifosi pronti a sostenere la squadra nonostante il momento di crisi

I tifosi saranno importanti per sostenere la squadra affinché riesca a raggiungere questo traguardo che renderebbe meno amara questa seconda parte di stagione.

Adesso testa al campionato dove è previsto lo scontro diretto contro il Milan, con la possibilità di avvicinarsi ai rossoneri, al secondo posto e distanti cinque punti. Anche in questo caso il supporto della curva sarà essenziale.