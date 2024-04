Calzona da pazzi: l’attaccante si rompe e lui esulta: un problema in meno da gestire | Stagione finita

Mister Calzona esulta per l’infortunio dell’attaccante, avrà un problema in meno da gestire, ecco cosa è successo in casa Napoli

Dopo un solo punto raccolto nelle ultime due partite di campionato il Napoli ha definitivamente detto addio alle chance di qualificarsi alla prossima Champions. Sei punti dalla Roma quinta in classifica e con una gara da recuperare, esattamente gli ultimi venti minuti di Udine, i partenopei sono troppo distanti a cinque giornate dalla fine del campionato.

Ci si aspettava di più contro avversarie sulla carta abbordabili. Prima il pari allo Stadio Diego Armando Maradona contro il Frosinone e poi la sconfitta ad Empoli. Due compagini in piena lotta per la salvezza hanno fatto valere la propria organizzazione di gioco ma soprattutto motivazioni che sono apparse maggiori.

E così adesso l’obiettivo è quello di strappare almeno un piazzamento europeo. Se la Serie A dovesse finire oggi il Napoli sarebbe qualificato alla Conference League, un risultato decisamente al di sotto delle aspettative di una piazza che è sprofondata nel baratro a un solo anno dalla storica conquista dello Scudetto.

Francesco Calzona sta provando a spronare lo spogliatoio a chiudere degnamente questa stagione tribolata, puntando sugli Europei imminenti e sulla voglia di alcuni giocatori di mettersi in luce per essere convocati dalle rispettive Nazionali.

Il Lecce perde la propria punta, operazione e stagione finita

All’ultima giornata il Napoli ospiterà il Lecce che con dieci punti nelle ultime quattro partite, da quando Gotti è subentrato a D’Aversa, ha quasi archiviato la pratica salvezza. I due successi negli scontri diretti contro Empoli e Sassuolo sono stati molto importanti per i salentini che vedono vicina la permanenza in Serie A.

Lecce che dovrà però fare a meno di Lameck Banda. L’attaccante è stato operato al ginocchio destro per la stabilizzazione dei legamenti. I tempi di recupero sono stimati in 50 giorni e, di conseguenza, per lui la stagione si può considerare finita.

Il Napoli pronto a salutare Osimhen, ultimo mese in Italia per lui

Il Napoli, dal canto suo, è consapevole di poter privilegiare per l’ultimo mese dell’apporto in termini realizzativi del bomber nigeriano Victor Osimhen, con le valigie in mano, la cui cessione sarà essenziale per finanziare le operazioni in entrata del prossimo mercato.

Un sacrificio necessario e preventivato quello del centravanti, con De Laurentiis già al lavoro per individuare il profilo migliore per sostituirlo.