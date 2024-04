Marotta ci ricasca: altro colpo a parametro 0 | Preso un Campione d’Europa: sarà subito capitano

L’amministratore delegato nerazzurro continua la sua ricerca di profili importanti a costo zero per migliorare la rosa.

La conquista ufficiale dello Scudetto e della seconda stella è ormai questione di tempo e potrebbe arrivare già lunedì sera nel derby contro il Milan. Uno scenario da sogno per i tifosi interisti e da incubo per quelli milanisti che subirebbero un’onta che rimarrebbe impressa nella memoria e nella storia dei due club sempre alle prese con l’eterna rivalità cittadina.

Al netto di questi discorsi prettamente di tifo e appartenenza, però, il titolo e la festa arriveranno a prescindere e se non sarà lunedì, la conquista dello Scudetto sarà soltanto rimandata di qualche ora. La stagione interista, quindi, si appresta a vivere il suo atto conclusivo, ma ormai si può dire pressoché conclusa, almeno sportivamente parlando.

Chi non è certamente in ferie e non ci andrà nemmeno dopo la conquista dello Scudetto, però, è Giuseppe Marotta, amministratore delegato interista che, assieme al ds Piero Ausilio, sta programmando e progettando l’Inter del futuro che dovrà essere ancora più forte e competitiva di questa, soprattutto per poter dire la sua anche in Champions League e nel prossimo Mondiale per club.

La campagna di rafforzamento, in realtà, non si è mai fermata ed ha visto i due dirigenti nerazzurri mettere a segno già due importantissimi colpi. Arriveranno all’Inter a luglio, infatti, alla scadenza naturale dei contratti con i rispettivi club, il centrocampista del Napoli, Piotr Zielinski e l’attaccante del Porto, Mehdi Taremi. Due colpi a parametro zero che arricchiranno sicuramente la già forte rosa dell’Inter.

Inter, idea Nacho Fernandez per la difesa

Dopo aver già rinforzato attacco e centrocampo, quindi, per Marotta e Ausilio le priorità sono difesa e corsie laterali. L’idea è quella di continuare ancora con i parametri zero e di assicurarsi campioni già affermati e già pronti per competere e vincere subito. Il primo nome sul taccuino dei dirigenti nerazzurri, infatti, è quello di Nacho Fernandez.

Il difensore del Real Madrid, classe 1990, è alla sua dodicesima stagione con le merengue, ma ha deciso che è arrivato il momento di provare una nuova esperienza per cercare nuovi stimoli. I tentativi della dirigenza madrilena di convincerlo a rinnovare sono stati rispediti al mittente e ormai pare quasi certo che l’attuale Capitano del Madrid cambierà aria.

Nacho, l’Inter in pole per l’ennesimo colpo a parametro zero

La sua idea, però, è quella di non vestire più altre maglia in Spagna anche per rispetto al Real che resterà per sempre nel suo cuore e di cui sarà sempre il primo tifoso. Ecco perché, quindi, appare molto più facile un suo approdo all’estero. Il club maggiormente interessato al profilo di Nacho sembra essere proprio l’Inter che può garantirgli minutaggio e palcoscenici importanti.

L’unico nodo sembra essere quello legato all’elevato ingaggio del difensore, ma anche questo non è uno scoglio insormontabile. L’Inter spera di mettere a segno l’ennesimo colpaccio a costo zero e nel frattempo si assicurerebbe un calciatore di sicuro affidamento e di un’infinita esperienza, oltre che un difensore abituato a vincere e a lottare per traguardi importanti.