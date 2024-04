De Laurentiis, trovato il sostituto di Osimhen: è una testa caldissima | Già 20 cartellini in carriera

Il Napoli è alla ricerca del sostituto del bomber nigeriano in vista della prossima stagione. Il prescelto è un tipo dal cartellino facile.

La sicurezza di portare cinque squadre italiane nella prossima e nuovissima Champions League, grazie al ranking UEFA, cambia completamente gli scenari di diverse squadre che stanno lottando per i posti in Europa in vista della prossima stagione.

Oltre a Bologna e Roma, attualmente al quarto e quinto posto, infatti, possono adesso sperare una comunque difficilissima qualificazione in Champions League anche Atalanta, Napoli e Lazio. La stagione degli azzurri, quindi, può vedere una sorta di parziale riscatto rispetto al disastro vissuto fino a questo momento.

Al netto di una qualificazione alle prossime coppe europee, però, in casa Napoli ci sarà certamente una sorta di rivoluzione estiva che partirà dall’area dirigenziale, toccherà quella tecnica e riguarderà anche e soprattutto quella di una rosa che Aurelio De Laurentiis dovrà ritoccare e in alcuni reparti addirittura rifondare.

Oltre al nuovo direttore sportivo ed al nuovo allenatore, infatti, tutti i reparti del campo dovranno essere migliorati ed arricchiti. Soprattutto in attacco, poi, non sarà facile trovare un bomber che possa garantire i gol che in queste stagioni ha garantito Victor Osimhen. Appare ormai certa la cessione del bomber nigeriano in estate.

Mercato, il Napoli forte su David

Il prolungamento del contratto, arrivato lo scorso dicembre, con l’inserimento della clausola rescissoria da 135 milioni di euro, è solo un modo per far guadagnare più soldi possibili al Napoli dalla sua cessione, ma quest’ultima non è minimamente in discussione, con Osimhen che vestirà quasi certamente la maglia del Paris Saint Germain.

Da giugno in poi, inoltre, scatterà la corsa al sostituto del nigeriano. Il Napoli sembra aver individuato questo profilo che risponde ad un nome e cognome ben preciso: Jonathan David. L’attaccante canadese, in forza al Lille, ha intenzione di cambiare aria e avrebbe scelto i partenopei per ripartire e fare un ulteriore salto di qualità nella sua carriera.

David e quel problema dei cartellini

Tra il Napoli e l’entourage del calciatore ci sarebbe già un principio d’accordo trovato sulla base di un contratto fino al 30 giugno 2029 che prevede uno stipendio di tre milioni netti a David. Manca ancora l’accordo con il Lille: 35 milioni l’offerta degli azzurri, 45 milioni la cifra richiesta dal club transalpino. I dirigenti napoletani, però, dovranno chiudere in fretta per anticipare la concorrenza, soprattutto il Milan che potrebbe scegliere Fonseca (attuale tecnico di David al Lille) come prossimo allenatore ed esercitare una pressione particolare sul ragazzo.

David, inoltre, sembra essere anche uno dal carattere giusto per la piazza di Napoli, anzi a volte forse bisogna anche contenerlo un po’ nelle reazioni e nei suoi istinti. Sono già venti i cartellini gialli che gli sono stati comminati in questi anni al Lille e questo, nella nostra Serie A, potrebbe rappresentare un problema.