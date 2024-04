Mister, non vengo: io gioco solo in Europa | De Rossi, mazzata dallo spogliatoio: non giocherà in Serie A

Dopo la grande prova contro il Milan e la qualificazione alle semifinali di Europa League, non arrivano buone notizie per l’allenatore giallorosso.

Sono ore di grande entusiasmo quelle che si stanno vivendo in casa Roma. Dopo un’inizio di stagione difficile, pieno di polemiche, caratterizzato da un gioco che latitava e senza alcuna certezza circa il futuro, i giallorossi ora si ritrovano con la prospettiva di giocare un’altra semifinale europea e la certezza di un progetto che promette grandi cose.

La decisione della società di esonerare Mourinho, ormai più di tre mesi fa, fu presa malissimo dai tifosi romanisti che accolsero ovviamente a braccia aperte Daniele De Rossi, ma contestarono duramente il licenziamento di quello che era diventato da anni il loro condottiero assoluto.

Di certo, però, nessuno si aspettava un rendimento così brillante della squadra e una situazione totalmente capovolta dopo appena tre mesi. L’ex Capitano e bandiera della Roma, a suon di risultati, gioco convincente e fiducia estrema nei propri giocatori, è riuscito a far risalire la squadra dal nono al quinto posto, in piena zona Champions League, e a qualificarla per le semifinali di Europa League.

Semifinale che, così come avvenne nella passata stagione, la Roma giocherà contro il Bayer Leverkusen. Un doppio impegno importante, oltre che difficilissimo perché di fronte il club capitolino si ritroverà la squadra che in questa stagione ha fatto meglio di tutti in assoluto in Europa. La doppia sfida tra Daniele De Rossi e Xabi Alonso promette già spettacolo e sarà all’insegna del nuovo che avanza.

Roma, dopo il Milan ecco il match fondamentale contro il Bologna

La società giallorossa, intanto, prima della gara contro il Milan ha ufficializzato il rinnovo del contratto per De Rossi che sarà alla guida della Roma anche nella prossima stagione. Un prolungamento ampiamente meritato e che premia il grande lavoro svolto da Daniele in questi primi mesi sulla panchina romanista.

Non c’è tempo però di fermarsi a guardare il proprio viso soddisfatto allo specchio per la Roma. Eh sì, perché, dopo la grande vittoria contro il Milan, arriva un impegno di campionato fondamentale per la corsa alla qualificazione nella prossima Champions League. Lunedì sera all’Olimpico, infatti, i giallorossi ospiteranno quel Bologna quarto in classifica e vera e propria sorpresa della stagione di Serie A.

Roma, tegola Lukaku. Salta il Bologna

Una sfida Champions fondamentale che potrebbe regalare, ad una delle sue squadre, quello scatto decisivo verso la tanto sognata e sperata qualificazione all’Europa dei grandi. Il quinto posto, che l’Italia ha ottenuto grazie al ranking UEFA e che vale la Champions League, fa tirare un sospiro di sollievo, ma dietro a Bologna e Roma ci sono squadre che corrono e insidiano le ultime due posizioni utili verso il sogno.

Per la gara di lunedì contro il Bologna, però, Daniele De Rossi dovrà fare i conti con un’assenza importante. Non sarà sicuramente della partita, infatti, Romelu Lukaku che si è infortunato al 28′ del match contro il Milan ed ha dovuto lasciare il campo. Gli accertamenti sembrano escludere problemi seri per il belga che comunque dovrà fermarsi per un po’. La sua speranza è di essere al 100% in vista del match di andata delle semifinali di Europa League contro il Bayer Leverkusen, in programma il prossimo 2 maggio, e in quest’ottica sarà difficile vedere Big Rom in campo, oltre che con il Bologna, anche nelle partite contro Udinese e Napoli.