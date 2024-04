Furlani, trovato il nuovo van Basten: in maglia Milan dalla prossima stagione | Prenotata la casacca #9

I rossoneri sanno che in estate dovranno investire forte su un nuovo attaccante che possa rappresentare presente e futuro.

Nei decenni scorsi, quelli gloriosi dell’era in cui Silvio Berlusconi è stato il proprietario del Milan ed il club è arrivato ad essere addirittura quello più titolato al Mondo, vincendo, tra le altre cose, ben cinque Champions League, la squadra rossonera ha sempre avuto dei calciatori fortissimi che hanno indossato la maglia numero nove.

Bomber implacabili, calciatori dalla tecnica sopraffina e potenti fisicamente, ma anche fenomeni veri e propri che hanno scritto la storia del calcio, oltre che quella rossonera. Dal 1987 al 2012, infatti, i tifosi rossoneri hanno visto alternarsi tre grandissimi calciatori che hanno vestito la maglia dedicata alla prima punta, al bomber, al numero nove.

Il primo è stato Marco Van Basten, uno dei calciatori più forti della storia del calcio, tra i primi tre attaccanti più forti di sempre e, forse, il giocatore più forte in assoluto dell’intera storia rossonera. Dopo il suo ritiro anticipato a causa del grave infortunio alla caviglia, poi, i rossoneri riuscirono ad acquistare George Weah che vestì la nove milanista dal 1995 al 2000.

Nell’estate del 2001, infine, arrivò a Milanello, Pippo Inzaghi che con i suoi gol, le sue esultanze, il suo non arrendersi mai è riuscito ad entrare nel cuore dei rossoneri, oltre a vincere ben due Champions League, anche grazie ai suoi gol decisivi. Dopo undici stagioni indimenticabili, Superpippo lasciò il Milan ed il calcio, ma anche e soprattutto un’eredità pesantissima e difficile da onorare.

La maledizione della #9 e l’addio di Giroud

Dopo Inzaghi, infatti, la mitica maglia numero nove del Milan non ha più avuto un proprietario stabile per parecchio tempo, ma soprattutto ha visto fallire chiunque l’abbia indossata dopo. Pato, Matri, Fernando Torres, Destro, Luiz Adriano, Lapadula, Higuain, Piatek, Mandzukic. Tantissimi attaccanti, anche molto forti, hanno deluso con quella maglia addosso, tanto che si è cominciato a parlare della maledizione della #9 rossonera.

Questo almeno fino all’arrivo di Olivier Giroud che nell’estate 2021 arrivò a Milanello per costituire una valida alternativa a Zlatan Ibrahimovic. Il francese, invece, è diventato titolare fisso ed in tre stagioni ha segnato tanti gol, ma soprattutto è riuscito a risultare decisivo per riportare il Milan a vincere lo Scudetto e raggiungere le semifinali di Champions League.

Mercato, Zirkzee è il primo obiettivo per l’attacco rossonero

Giroud, però, ha un contratto in scadenza nel giugno prossimo ed ha già un accordo con i Los Angeles Fc per terminare la sua carriera in MLS. Il Milan quindi si ritroverà di fronte alla scelta del nuovo bomber a cui affidare la maglia numero nove. Sono tanti i nomi in lizza. Da Sesko a David, da Guirassy a Gyokeres.

L’obiettivo numero uno del club rossonero, però, è senza ombra di dubbio Joshua Zirkzee, attaccante del Bologna che sta impressionando tutti in questa stagione. L’olandese non è un vero e proprio numero nove, ma è un attaccante atipico, a cui piace venir incontro e giocare con i compagni. Dotato di una tecnica sopraffina e di un tocco palla magico, l’ex Anderlecht costa tanti soldi, ma il Milan è pronto a puntare ed investire tutto su di lui.