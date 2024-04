Mazzata Derby: il nerazzurro costretto al forfait | “Gufata” di Allegri: l’infortunio è più serio del previsto

Niente da fare per un calciatore nerazzurro che sarà ancora costretto al forfait e salterà anche le prossime partite.

La stagione della Juventus ha di certo preso una china poco positiva da fine gennaio in poi e ha vissuto momenti davvero tristi e complicati. Nelle ultime settimane la squadra bianconera sembra essersi ripresa e sta cercando di portare a casa faticosamente gli obiettivi minimi che erano stati prefissati ad inizio anno dalla società.

Non sono state certo partite indimenticabili, però, le ultime due trasferte di Torino e Cagliari in cui la squadra allenata da Massimiliano Allegri ha faticato, come spesso accaduto in questa stagione, dal punto di vista del gioco e ha saputo offrire solo a sprazzi quel pizzico di qualità che le ha permesso perlomeno di uscire dal campo imbattuta.

Molto negativi, infatti, sono stati il secondo tempo nel derby ed il primo di Cagliari, con una manovra che a tratti è sembrata quasi di disarmante lentezza, oltre che di scarsa efficacia. I due punti conquistati, però, fanno fare al club bianconero altri piccoli passi verso la qualificazione alla prossima Champions League, con il ranking UEFA, e l’ottenimento di un posto in più per le squadre italiane, che aiuta non poca la Juventus al raggiungimento di questo obiettivo.

Per Allegri e i suoi, quindi, manca davvero poco al traguardo Champions, nonostante un calendario che, da qui a fine campionato, non è sicuramente dei migliori. L’altro obiettivo in casa Juventus, però, è sicuramente la Coppa Italia, con il ritorno della semifinale contro la Lazio ormai alle porte. I bianconeri dovranno cercare di difendere il 2-0 dell’andata per poter acciuffare un’altra finale.

Juve, obiettivo Coppa Italia per Allegri

L’obiettivo di portare almeno un trofeo nella sua seconda esperienza alla Juventus è sicuramente molto sentito da Allegri, ma anche dalla dirigenza che vuole evitare di terminare la stagione, per la terza volta consecutiva, senza trofei. Il futuro del tecnico livornese resta in bilico, ma sicuramente vincere la Coppa Italia darebbe un senso al suo secondo percorso juventino.

Per arrivare a vincere l’ennesima Coppa Italia, come detto, la Juventus dovrà difendere il 2-0 dell’andata ottenuto contro la Lazio e fare una partita attenta e ordinata anche all’Olimpico di Roma. L’ex Igor Tudor cercherà in tutti i modi di giocare uno scherzetto ai bianconeri ed ottenere il primo importante risultato della sua esperienza biancoceleste.

Atalanta, ancora out il difensore Scalvini: salta il derby col Monza

Dall’altra parte del tabellone di Coppa Italia, intanto, se la vedranno Atalanta e Fiorentina, con i viola che hanno battuto i bergamaschi per 1-0 al Franchi nella gara di andata. Il ritorno a Bergamo, in programma il 24 aprile, sarà caldissimo e ci dirà quali delle due squadre raggiungerà la finale e proseguirà il suo cammino, oltre che in Europa, anche nella Coppa Nazionale.

Per gli orobici, intanto, dopo la qualificazione da sogno ottenuta contro il Liverpool nei quarti di finale di Europa League, c’è prima da affrontare l’importante derby di campionato contro il Monza. In vista del match di domenica sera Gian Piero Gasperini dovrà fare ancora a meno di Giorgio Scalvini che era uscito anzitempo nel match di Napoli di fine marzo, a causa di un problema muscolare. Il centrale della Nazionale si allena ancora a parte e c’è ancora molta incertezza sui tempi di recupero.