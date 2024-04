De Laurentiis, intrigo internazionale: salta la trattativa per colpa di… Jorginho | Rovinata un’amicizia

Il Presidente napoletano dovrà intervenire pesantemente sul mercato per migliorare la squadra in vista della prossima stagione.

Il Napoli è sicuramente la squadra, almeno tra le big italiane, ad aver deluso di più rispetto a quelle che erano le aspettative di inizio stagione. Un’annata a cui il club azzurro si presentava da Campione d’Italia e quindi con lo Scudetto sul petto.

Fin dall’inizio, però, si era capito che la stagione partenopea sarebbe stata difficile e sicuramente non all’altezza di quella straordinaria conclusa soltanto qualche mese prima. Quello che è successo dopo, però, ha del tragicomico e forse non se lo aspettava nessuno.

Eliminazione anzitempo dalla Champions League e dalla Coppa Italia e uscita praticamente subito dalla lotta Scudetto, oltre che tre allenatori cambiati in panchina. A sei giornate dalla fine del campionato, però, resta l’obiettivo di conquistare l’Europa come unica ancora di salvataggio di una stagione che comunque sarà deludente.

Aurelio De Laurentiis, però, sta già pensando alla prossima stagione e, dalla scelta del nuovo allenatore, si comincerà a capire qualcosa in più anche sul tipo di mercato che sarà fatto dalla società. Al momento in pole c’è Vincenzo Italiano, attuale tecnico della Fiorentina, ma restano aperte anche le ipotesi che portano ad Antonio Conte e Stefano Pioli.

Mercato, David o Gyokeres per l’attacco del Napoli

Al netto di chi sarà il nuovo tecnico, però, appare ormai certo che la campagna di rafforzamento dovrà essere importante e pesante. Bisognerà intervenire in tutti i reparti, con la difesa che avrà bisogno di qualche innesto in più. A centrocampo, invece, bisognerà trovare il sostituto di Zielinski, mentre in attacco servirà il vice Osimhen.

Il bomber nigeriano ha rinnovato il contratto con i partenopei, ma la clausola rescissoria di 135 milioni di euro lo porta lontano da Napoli ed in direzione Parigi. Nella testa di De Laurentiis ci sono soprattuto due nomi per il sostituto di Osimhen: David del Lille e Gyokeres dello Sporting Lisbona.

Mercato Napoli, su Gyokeres c’è tanta concorrenza

Entrambi sono profili che piacciono anche al Milan ed altre squadre europee, ma al momento il primo sembra più plausibile per diverse ragioni. La prima risiede nel suo prezzo di cartellino che sembra più accessibile a causa della scadenza del suo contratto con il Lille che indica la data del 30 giugno 2025. Il secondo, invece, piace di più, ma costa anche tanto ed inoltre c’è parecchia concorrenza.

Lo svedese, che sta trascinando lo Sporting Lisbona alla conquista del titolo, ha realizzato 31 gol e fornito 12 assist in 39 partite stagionali. Oltre al Napoli, però, piace molto anche al Milan, ma soprattutto a due club della ricca Premier League come Manchester United e Arsenal. I Gunners dell’ex Jorginho, quindi, potrebbero chiudere presto per il bomber scandinavo e spegnere i sogni del Napoli.