Sarri al Milan, proposto il contratto nella notte | Una sola garanzia richiesta: devono prenderlo dalla Lazio

Dopo la doppia sconfitta con la Roma sembra sicuro l’esonero di Pioli. Per la sua sostituzione si pensa al tecnico toscano.

Le voci si stavano susseguendo anche prima, ma dopo l’eliminazione dall’Europa League per mano della Roma e la doppia sconfitta poco onorevole contro i giallorossi, il destino di Stefano Pioli sembra ormai segnato. Si va verso l’esonero a fine stagione nonostante il tecnico parmense abbia ancora un anno di contratto con il club rossonero.

In queste ore, ovviamente, è partito il toto-nomi circa il sostituto di Pioli sulla panchina del Milan. Sono tanti i nomi che stanno circolando e, molti di questi, si sono proposti alla società rossonera tramite i propri agenti. La panchina milanista, nonostante il momento storico non brillantissimo, resta molto ambita e non potrebbe essere altrimenti.

La Gazzetta dello Sport, nelle ultime ore, è uscita con una rosa di quattro nomi che al momento sarebbero quelli più vicini alla panchina rossonera. Si tratta di Julien Lopetegui, ex tecnico di Real Madrid e Nazionale spagnola che al momento sarebbe in pole; Paulo Fonseca, ex allenatore della Roma ora al Lille e, un po’ più staccati, Marcelo Gallardo e Christophe Galtier.

Non sembra trovare riscontri, invece, la candidatura di Antonio Conte che non viene ritenuto in linea dalla società rossonera con programmi e visione del club. C’è un nome, però, che è circolato in passato e che potrebbe guadagnare terreno nelle prossime ore, fino ad effettuare lo scatto decisivo. Parliamo di Maurizio Sarri che ha da poco risolto il suo rapporto con la Lazio.

Panchina Milan, lo scatto di Maurizio Sarri

Il tecnico toscano era stato vicino al Milan già nell’estate 2015 quando Adriano Galliani aveva già trovato l’accordo per portarlo in rossonero. Il veto di Silvio Berlusconi, che non lo riteneva in linea con la filosofia milanista, fece saltare tutto. Sarri cominciò la sua avventura al Napoli, mentre il Diavolo si affidò a Sinisa Mihajlovic.

Allo stato attuale delle cose, invece, Sarri potrebbe essere l’ideale per la rosa di cui dispone il Milan. Il suo 433 sarebbe in linea con il progetto tecnico portato avanti da Stefano Pioli in questi anni e Ruben Loftus-Cheek ritroverebbe l’allenatore che, prima di questa stagione in rossonero, lo aveva valorizzato di più in assoluto.

Milan, Sarri chiede Luis Alberto alla dirigenza

L’ex tecnico di Juventus, Napoli e Chelsea, però, avrebbe posto una condizione alla dirigenza rossonera. Una richiesta specifica che andrebbe vista nell’ottica di migliorare e aggiungere qualità al centrocampo del Milan che verrà. Sarri, infatti, avrebbe chiesto l’acquisto di Luis Alberto, calciatore che ha dichiarato di voler andare via dalla Lazio e che l’allenatore toscano vorrebbe di nuovo con sé.

Il rapporto tra Sarri e Luis Alberto alla Lazio non era partito benissimo. Qualche panchina di troppo e diverse incomprensioni durante la prima stagione del tecnico in biancoceleste. Successivamente, però, tra i due è scattato un feeling speciale che ha portato diversi frutti e buoni risultati. Ecco perché, entrambi, sarebbero ben contenti di tornare a lavorare insieme.