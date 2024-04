Sommer saluta: ‘troppo vecchio’ per fornire garanzie | Marotta mette le mani sul 2008 più forte del mondo

Per il futuro della porta dell’Inter Marotta liquida Sommer e punta su uno dei giovani più talentuosi della prossima generazione

L’Inter sta per chiudere il proprio campionato come la difesa meno battuta. Il rendimento del reparto arretrato ha influito sulla vittoria finale dello Scudetto, avvenuto con un ampio distacco e con largo anticipo, con nessuna rivale che è riuscita a tenere il passo dei nerazzurri che hanno preso il largo da febbraio in poi, dopo lo scontro diretto in cui hanno battuto a San Siro la Juventus, poi soggetta a un netto calo di flessione.

Ha sorpreso nelle sue prestazioni Sommer, chiamato a sostituire Onana, ceduto per ben 50 milioni la scorsa estate al Manchester United, un’operazione fruttuosa date le numerose papere del portiere da quando si è trasferito in Premier League.

Lo svizzero invece si è dimostrato affidabile tra i pali e ha dato la giusta sicurezza ai difensori. Arrivato senza troppe aspettative sul finire del mercato ad agosto 2023, si è preso la porta dell’Inter con buona pace del secondo Audero.

Data la sua età avanzata però non potrà reggere questi ritmi ancora per molto, motivo per cui la dirigenza nerazzurra dovrà prepararsi in tempo per sostituirlo degnamente, magari con un profilo che possa garantire per tanti anni la propria permanenza ad Appiano Gentile.

L’Inter ha individuato il portiere ideale per le prossime stagioni

L’Inter lo aveva già sondato due estati fa ma potrebbe tornare su Renato Widmer D’Autilia, talento italo-brasiliano attualmente nel settore giovanile del Bologna. Il classe 2008 sta svolgendo un ottimo campionato con gli emiliani che sono terzi nell’Under 16 dietro solo alla Juventus e al Sassuolo.

Ha già esordito nell’Under 16 della Nazionale italiana, collezionando due presenze contro Repubblica Ceca e Belgio. Colpiscono le sue qualità fisiche, alto quasi due metri e l’ottima padronanza del pallone con entrambi i piedi, dote da non sottovalutare per un portiere.

D’Autilia conteso da Bologna e Inter, il futuro è dalla sua parte

Marotta vorrebbe portarlo all’Inter per farlo giocare in Primavera e poi visionare da vicino i suoi miglioramenti, con l’ipotesi di convocarlo presto come secondo per la Prima squadra, bruciando così le tappe di una carriera che si prospetta di alto livello.

Il Bologna, dal canto suo, vorrebbe tenerselo stretto, consapevole della potenziale plusvalenza che potrebbe mettere a segno se dovesse esordire in Serie A con quella maglia, data la crescita globale del club, a un passo da una storica qualificazione alla Champions League.