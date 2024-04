Mister, io non vengo: sono già in vacanza | Inzaghi tradito dal pupillo: al derby senza di lui

Il tecnico nerazzurro, in vista del derby di lunedì sera, dovrà fare a meno di un suo calciatore che non sarà a disposizione.

La stagione dell’Inter è ormai pressoché terminata. Resta da capire soltanto quando sarà il momento in cui potrà scattare la grande festa che poi si prolungherà fino al termine della stagione. I nerazzurri contano i giorni che li dividono dal ventesimo Scudetto e da quella seconda stella che sembrava essere diventata una maledizione, ma che invece a breve sarà realtà.

Il primo match point l’Inter potrà giocarselo lunedì sera in occasione del derby di Milano. Una stracittadina particolare che incrocerà due squadre dall’umore totalmente opposto. Da una parte una compagine che è al massimo della felicità e della contentezza, dall’altra una che probabilmente si trova nel momento più buio e complicato degli ultimi quattro anni.

E, per l’Inter e gli interisti, ci sarà ovviamente la possibilità di scrivere ulteriormente la storia in questa stagione parzialmente rovinata soltanto dal cammino, interrottosi anzitempo, in Champions League. Conquistare Scudetto e seconda stella in casa del Milan e davanti a giocatori e tifosi milanisti sarebbe una pagina di storia del derby milanese che difficilmente potrà essere riscritta.

Ovviamente i tifosi milanisti sperano di poter evitare quest’ulteriore onta che, tra le altre cose, significherebbe sesto derby consecutivo perso. Per l’Inter, al netto della voglia di regalare quest’ulteriore gioia stagionale ai propri tifosi, cambia comunque poco a conti fatti e lo Scudetto arriverà comunque a breve.

Futuro Inter, Marotta e Ausilio già al lavoro

La stagione interista, quindi, passa soltanto da quando sarà festeggiato questo ventesimo Scudetto, mentre di obiettivi reali ne restano ben pochi. Gli unici interisti che devono pensare al futuro, non possono staccare la spina e devono continuare a lavorare, infatti, sono Marotta e Ausilio che avranno il compito di costruire una rosa ancora più competitiva in vista della prossima stagione.

Per i due dirigenti nerazzurri, quindi, saranno importanti e conteranno un po’ di più anche queste ultime sei partite di campionato perché potrebbero chiarire le idee su alcuni calciatori eventualmente da confermare, vendere o rinnovare.

Inter, Cuadrado ancora ai box

Appare completamente fuori dal progetto ormai, per esempio, Juan Cuadrado che l’estate scorsa era stato ingaggiato da svincolato al termine della sua lunga esperienza alla Juventus. Un problema al tendine d’Achille, però, ha condizionato la stagione del colombiano che, dopo una manciata di presenze e minuti tra Serie A e Champions League, è stato costretto all’operazione nello scorso dicembre.

Un intervento che lo ha tenuto lontano dai campi di gioco fino ai giorni scorsi, quando Cuadrado è rientrato tra i convocati in occasione del match casalingo contro il Cagliari in cui comunque non era entrato in campo. Nelle scorse ore, però, ecco un affaticamento muscolare per l’ex Juve che non sarà disponibile in vista del derby contro il Milan di lunedì sera.