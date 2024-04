Pioli lo salutò con una ‘maledizione’ | Ora si è avverata: si opera al ginocchio, stagione finita

Stefano Pioli si vendica con il giocatore a lui sgradito, sarà costretto a un lungo stop, dovrà operarsi al ginocchio, stagione ormai conclusa

Nei quattro anni sulla panchina del Milan Stefano Pioli ha dimostrato di essere molto capace nel valorizzare i giovani. La rosa dei rossoneri è tra quelle con l’età media più bassa della Serie A con pochi giocatori d’esperienza nello spogliatoio. Dopo l’addio dal calcio giocato di Zlatan Ibrahimovic, che è rimasto a livello dirigenziale, e quello prossimo di Olivier Giroud, servirà un nuovo leader dello spogliatoio.

Ma la filosofia del club è molto chiara e prosegue nella direzione di far crescere talenti per poter poi effettuare delle plusvalenze che possano tenere in salute le casse societarie.

Se nella passata campagna acquisti estiva sono stati ben dieci i nuovi innesti, la prossima si prospetta meno scoppiettante. Nell’ultimo anno i vari Loftus-Cheek, Pulisic, Reijnders si sono imposti come titolari e adesso sono imprescindibili nello scacchiere tattico del mister.

Intuizioni di mercato che si sono verificate molto azzeccate ma non sempre è stato così. Ancora brucia il flop dell’operazione De Ketelaere che a Milano non si è mai fatto notare per poi mettersi in luce nella vicina Bergamo.

Ha castigato i rossoneri e adesso è costretto allo stop, Banda si opera

Milan che sta per terminare il campionato al secondo posto, reo di non avere avuto la continuità, soprattutto nel girone d’andata, per competere con l’Inter e lottare per lo Scudetto. Diversi i passi falsi letali per i rossoneri.

Ad esempio quello di Lecce con i padroni di casa che bloccarono sul pari la squadra di Pioli, anche grazie alla rete di Lameck Banda. Il classe 2001 si è infortunato nel match di ritorno disputato a San Siro e ha detto così fine alla sua stagione. Sarà infatti operato al ginocchio per una gonalgia destra da rotula alta.

Il Milan si accontenta del secondo posto, basterà a Pioli per la riconferma?

E se i nerazzurri hanno tenuto un passo simile a quello del Napoli dello scorso anno, al Milan resta il rammarico di essersi dovuto accontentare di aver blindato in anticipo la partecipazione alla prossima Champions League.

Pioli attende una risposta sul suo futuro, con il desiderio di proseguire sulla panchina del club dopo averlo riportato in alto sia in Italia che in campo internazionale.