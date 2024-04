Ci fate uno sconticino? | Ausilio, la risposta è da ‘accattone’: risparmiate poche migliaia di euro

L’Inter chiede lo sconto per arrivare al rinforzo chiesto da Inzaghi, risparmia però poche migliaia di euro, figuraccia per la dirigenza

L’Inter non ha più molto da chiedere a questa stagione, che si concluderà con la vittoria dello Scudetto e con la conquista della Seconda stella, con ampio margine sulle rivali, frutto di un percorso netto in campionato, merito di una continuità che la squadra di Simone Inzaghi ha saputo avere in tutto il corso dell’annata, con grande soddisfazione di tutto l’ambiente dato l’obiettivo raggiunto.

L’amaro in bocca resta sul percorso compiuto in Champions League, concluso in modo prematuro agli ottavi di finale nel doppio scontro con l’Atletico Madrid che i nerazzurri potevano gestire meglio, dato anche l’ottimo momento di forma del club.

Ma una partita non può condizionare un’intera stagione e il rendimento della squadra resta di alto valore, con la volontà della dirigenza di proseguire con l’attuale tecnico e provare a rinforzare la rosa nel prossimo mercato estivo.

Sono già due i colpi a parametro zero targati Ausilio e Marotta, che si aggregheranno alla squadra a partire da luglio: il centrocampista polacco del Napoli Zielinski e il centravanti del Porto Taremi, pronti al ruolo di vice Lautaro.

L’Inter e la grana prestiti, vuole incassare per la campagna acquisti

Inter che deve guardare anche al fronte cessioni per poter imbastire la propria campagna acquisti. In Ligue 1 sono due i giocatori nerazzurri che sono in prestito. Al Marsiglia, che si è appena qualificato alla semifinale di Europa League in cui affronterà l’Atalanta, milita Joaquin Correa.

Quest’ultimo non ha ancora segnato ed è stato bloccato da problemi fisici e da uno scarso feeling con la piazza. Il suo riscatto non dipende però dalle sue prestazioni ma dai traguardi raggiunti dal club, nella fattispecie la qualificazione alla prossima Champions League. Se ciò avverrà i transalpini saranno obbligati a versare nelle casse dell’Inter 10 milioni di euro, come previsto dalla clausola pattuita al momento della cessione in prestito con obbligo di riscatto condizionato.

Satriano e la sua possibile cessione in Ligue 1

Il secondo invece è Satriano, attaccante che milita nel Brest in prestito secco. Solo cinque reti per lui ma spesso titolare dal primo minuto e utile nel lavoro sporco a servizio dei compagni.

Il suo rendimento potrebbe convincere il club francese a rivedere l’accordo con l’Inter per definire l’acquisto a titolo definitivo che frutterebbe però pochi migliaia di euro.