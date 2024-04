La nostalgia mi mangiava dentro | Udogie torna in Serie A: da luglio vestirà la maglia più prestigiosa

L’esterno sinistro, ora di proprietà del Tottenham, potrebbe tornare nel massimo campionato italiano dopo solo un anno.

Due stagioni fa è stata una delle più belle sorprese del nostro campionato e a soli diciannove anni era riuscito a conquistarsi un posto da titolare nell’Udinese dopo une breve esperienza al Verona nel campionato 2020/2021.

Destiny Udogie, nonostante la sua giovane età, mostra subito una personalità importante e doti atletiche e tecniche non comunissime. La stagione 2021/2022 è quella della sua scoperta, quella successiva risulta essere quella della sua definitiva consacrazione.

Per lui, però, arriva subito la chiamata del Tottenham che, all’epoca dei fatti allenato da Antonio Conte, nell’estate 2022, decide di investire oltre 25 milioni di euro per lui, ma di lasciarlo comunque per un altro anno in prestito all’Udinese, con la possibilità di farlo giocare di più e farlo maturare ancora. Nelle due stagioni in Friuli, Udogie segna ben otto gol e mostra tutte le sue qualità soprattutto dal punto di vista della spinta offensiva.

Doti e qualità atletiche che, dopo diverse presenze nell’Under 21 azzurra, gli valgono la chiamata della Nazionale maggiore e la possibilità di essere un punto fermo per Luciano Spalletti. Nel suo ruolo c’è Federico Di Marco che sembra essere davanti a lui nelle gerarchie, ma Destiny potrà dire la sua anche al prossimo Europeo in Germania.

Udogie, buona la sua prima stagione al Tottenham

In questa stagione, intanto, l’ex Udinese si è imposto anche al Tottenham e nel campionato più competitivo e difficile al Mondo che è la Premier League. Sono 28 le presenze ufficiali in campionato, condite da due gol, con soltanto quattro partite saltate in totale, due per infortunio e due per squalifica. Udogie ha contribuito alla stagione positiva degli Spurs che al momento sono al quinto posto a tre punti di distanza dall’Aston villa quarto, ma con una partita in più da disputare.

Le eliminazioni in serie delle squadre inglesi ai quarti di finale delle coppe europee, però, quasi sicuramente impediranno all’Inghilterra di qualificare cinque squadre alla prossima Champions League e questo rappresenta un problema per il Tottenham che ora, per centrare l’obiettivo Champions, dovrà a tutti i costi arrivare davanti all’Aston Villa.

Mercato, le prospettive in casa Tottenham

Un obiettivo che, se raggiunto o meno, può cambiare enormemente le prospettive e gli scenari di mercato degli Spurs. Con la qualificazione in Champions, infatti, la squadra londinese potrebbe investire pesantemente sul mercato e portare a casa due grossi obiettivi di mercato: Serge Gnabry, esterno offensivo tedesco che dovrebbe andar via dal Bayern Monaco, e Morgan Gibbs-White, 24enne fantasista, ora in forza al Nottingham.

Una campagna di rafforzamento importante, però, potrebbe portare il Tottenham anche a cedere alcuni calciatori della rosa attualmente a disposizione, tra cui proprio quel Destiny Udogie arrivato soltanto l’estate scorsa. In quel caso sulle sue tracce ci sarebbe la Juventus che ha bisogno di esterni a sinistra per sostituire i sicuri partenti Alex Sandro e De Sciglio.