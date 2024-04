Comprate il mio amico o me ne vado | Bremer, ‘sponsor’ ad una testa calda: messo fuori squadra ovunque

Il difensore bianconero vorrebbe con sé a Torino un calciatore che continua a far discutere per i suoi atteggiamenti poco professionali.

Arrivato in Italia praticamente da sconosciuto, dopo qualche difficoltà iniziale, Gleison Bremer si è imposto alla grande, fino a diventare uomo mercato, difensore più forte del campionato un paio di stagioni fa ed arrivare anche nel giro della nazionale brasiliana.

Due stagioni fa, come detto, la sua stagione della consacrazione al Torino. Tutti i migliori attaccanti della Serie A furono annullati dalle sue marcature arcigne e prepotenti, diversi gol sui piazzati nelle aree avversarie ed una capacità di leggere le azioni avversarie ed anticipare le giocate altrui davvero impressionante.

Un campionato che non passò inosservato agli occhi di nessuno e che spinse Inter e Juventus a fiondarsi su di lui. I nerazzurri sembravano ad un passo dalla chiusura della trattativa, ma i bianconeri si inserirono dopo la cessione di De Ligt al Bayern Monaco e, offrendo una cifra più alta sia al Torino sia al calciatore come ingaggio, riuscirono ad assicurarsi il centrale brasiliano.

Quasi 50 milioni di euro, tra parte fissa e bonus, fu la cifra che nell’estate 2022 la Juve pagò al Torino per assicurarsi Bremer. Quest’ultimo, dopo qualche mese di naturale adattamento al gioco ed al modo di difendersi di Allegri e qualche errore non da lui, ricominciò presto ad offrire i suoi standard di prestazione in campo.

Mercato Juve, Bremer quello con maggiori estmatori

In questa stagione, poi, è stato sicuramente il difensore più continuo in casa bianconera, nonché uno dei più positivi dell’intera Serie A. La Juventus vorrebbe tenerlo, ma Bremer, almeno in questo momento, sembra il big juventino con più mercato e quindi anche quello con le maggiori probabilità di essere ceduto.

I bianconeri, come si sa ormai da tempo, hanno bisogno di cedere un big, o comunque di fare entrate importanti, se vogliono migliorare la rosa e quindi operare anche sul mercato in entrata. Bremer sembra interessare molto all’estero, soprattutto in Premier League, e con un’offerta che va dai 60 milioni in su è destinato a partire.

Mercato, Bremer consiglia Radonjic alla Juve

C’è un altro retroscena che lascia un grosso punto interrogativo circa la permanenza di Bremer alla Juventus. Il difensore brasiliano, infatti, avrebbe chiesto alla società un acquisto in particolare in vista della prossima stagione. Un giocatore con cui Gleison ha condiviso lo spogliatoio soltanto nel luglio 2022 prima del suo passaggio alla Juve. Si tratta di Nemanja Radonjic, arrivato proprio durante quell’estate a Torino, sponda granata.

L’estroso esterno offensivo serbo è un calciatore dalle qualità tecniche immense, ma con un carattere assai particolare che lo ha limitato tantissimo nel corso della sua carriera fin qui. Dopo una stagione e mezza e diversi problemi con Ivan Juric, il Toro ha deciso di cederlo in prestito al Maiorca. In Spagna, però, sta giocando molto poco e pare impossibile che il club iberico possa esercitare il diritto di riscatto fissato a tre milioni di euro. A quel punto Radonjic tornerebbe in granata, ma comunque con poche possibilità di restare.