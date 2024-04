Carlo, aiutami: siamo in difficoltà | Inzaghi chiama Ancelotti: chiesto il difensore in ‘comodato d’uso gratuito’

I nerazzurri, che devono continuare a fare i conti con il FPF, si rivolgono al Real Madrid per rinforzare la difesa.

In casa Inter sono ore febbrili quelle che separano la squadra dal derby di lunedì sera che potrebbe significare ventesimo Scudetto e seconda stella, addirittura con cinque giornate di anticipo rispetto alla fine del campionato. Una stracittadina che sta diventando un incubo per i tifosi milanisti ed un sogno bellissimo per quelli nerazzurri.

Vedremo se le speranze di vincere lo Scudetto in casa dei cugini del Milan saranno esaudite e diventeranno realtà, ma nell’ottica del bilancio della stagione nerazzurra cambia davvero poco e di certo il ventesimo titolo non è in discussione. Se non dovesse arrivare lunedì, infatti, sarà soltanto questione di qualche altro giorno di attesa.

Dopo l’ufficialità dello Scudetto sarà tempo di festeggiamenti e seguiranno settimane di gioia e felicità per allenatore, calciatori e tifosi dell’Inter prima del congedo che vedrà più di qualcuno impegnato nell’Europeo tedesco ed altri andare tranquillamente in ferie.

Diverso è il discorso per quel che riguarda i dirigenti nerazzurri che continuano e continueranno a lavorare per rendere ancora più competitiva la rosa della squadra. Un lavoro mai troppo facile visti i problemi economici-finanziari con cui Marotta e Ausilio devono fare i conti e che condizioneranno anche le trattative estive.

Inter, ecco le prime mosse in vista della prossima stagione

I due dirigenti interisti, però, hanno già chiuso due grandissimi colpi in vista della prossima stagione. Si tratta di Mehdi Taremi e Piotr Zielinski, rispettivamente attaccante del Porto e centrocampista del Napoli che a giugno si svincoleranno a costo zero e firmeranno un nuovo contratto con l’Inter.

Sistemati, almeno in parte, l’attacco ed il centrocampo, sarà tempo di pensare alla difesa e alle corsie esterne per l’Inter. Rinforzi che dovranno arrivare sempre rispettando il perfetto equilibrio tra entrate ed uscite. Sarà quindi necessario fare alcune cessioni, magari anche dolorose. Si parla di qualche giovane e di Dumfries come candidati principali alla partenza ed in quel caso si riuscirebbe a limitare i danni.

Mercato Inter, per la difesa si pensa a Rafa Marin

Un’altra strada, però, porta a cessioni più remunerative e sofferte. Due calciatori nerazzurri che hanno molto mercato sono senza ombra di dubbio Marcus Thuram e Alessandro Bastoni. Per entrambi, però, l’Inter chiede non meno di 80 milioni di euro. Sul difensore italiano sembra esserci forte l’interesse del Real Madrid, con Carlo Ancelotti che lo avrebbe espressamente chiesto ai suoi dirigenti.

Al netto della cessione, che al momento sembra improbabile, di Bastoni, l’Inter dovrà comunque agire per rinforzare la difesa. Sono tanti i nomi che circolano, ma due di questi sembrano in pole. Si tratta del difensore di proprietà del Barcellona, ma attualmente in prestito al Girona, Eric Garcia e di Rafa Marin, di proprietà del Real Madrid, ora in prestito all’Alaves. Quest’ultimo, classe 2002, piace molto ai dirigenti interisti e potrebbe anche arrivare con la formula del prestito con diritto di riscatto, ripercorrendo un po’ quella che è stata l’operazione che ha portato Brahim Diaz al Milan per tre stagioni di seguito.