Lotito, è tutto vero: i calciatori dovranno pagarsi da soli | Partito lo sfottò della Roma: “Lotirchio”

Continua il momento difficile per i tifosi biancocelesti che dopo il derby perso hanno subito diversi sfottò dai cugini.

La stagione difficile e continuamente piena di alti e bassi della Lazio vivrà nei prossimi giorni i suoi momenti decisivi per capire come e quanto potrà essere considerata fallimentare o in qualche modo vedere una sorta di luce in fondo al tunnel.

Le prossime sei partite di campionato, unite soprattutto al ritorno delle semifinali di Coppa Italia contro la Juventus, ci diranno una volta in più se questa squadra potrà ambire ancora a vincere un trofeo e se avrà ancora ambizioni europee.

Difficile pensare al quinto posto che significherebbe qualificazione in Champions League. Più realistico, infatti, può essere l’obiettivo di riuscire a strappare un pass per la prossima Europa League. A spegnere ogni chance di qualificazione alla prossima Coppa Campioni è stato il derby perso due settimane fa contro la Roma per 1-0.

Un derby equilibrato, ma che la Roma ha saputo interpretare meglio ed alla fine ha vinto. La stracittadina romana, però, ha portato dietro di sé tutta una serie di polemiche sul comportamento di Gianluca Mancini, la sua esultanza e tutto quello che è stato detto sulla bandiera sventolata dal vice capitano giallorosso. Di certo, però, gli sfottò dei romanisti, nei confronti dei laziali, non si sono limitati a quello e sono continuati anche nei giorni successivi.

Lazio, in estate sarà rivoluzione

Dopo le dimissioni di Sarri e l’arrivo di Tudor, inoltre, almeno per il momento, le cose in casa Lazio non sono per niente migliorate, anzi. Ci sono state le dichiarazioni di Luis Alberto che hanno fatto capire quanto possa essere difficile il clima in casa biancoceleste. La cosa certa però è che in estate ci sarà una sorta rivoluzione dalle parti di Formello.

Oltre alla situazione legata a Luis Alberto, infatti, dirà addio alla Lazio anche Felipe Anderson che a sorpresa tornerà in patria dopo la firma con il Palmeiras, e quasi sicuramente saluteranno anche Ciro Immobile e Mattia Zaccagni. Dubbi, invece, sul futuro di Daichi Kamada.

Kamada, ecco la particolare clausola all’interno del suo contratto

Arrivato a parametro zero in estate, infatti, il giapponese ha firmato un contratto di un solo anno. All’interno dell’accordo, però, c’è una clausola abbastanza particolare che Kamada può esercitare entro il 31 maggio. Il centrocampista potrebbe versare cento euro alla società capitolina ed esercitare un rinnovo automatico che prolungherebbe il suo contratto fino a giugno 2027.

Non è ancora chiaro se Kamada voglia o meno far valere questa opzione e quindi decidere di restare a Roma, ma appare certo che sarà il giapponese a decidere il suo futuro, con la possibilità di non esercitare questa opzione e firmare a zero in estate con qualche altro club. Dopo un periodo difficile di stagione, in cui era finito nel dimenticatoio con Sarri, Daichi è tornato protagonista e con Tudor sta trovando molto più spazio in squadra, anche e soprattutto da titolare.