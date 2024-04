Siete dei poveracci, risparmiateci le vostre offertine | De Laurentiis a pesci in faccia: offerta rifiutata e contatto bloccato

De Laurentiis preso a pesci in faccia dal club. L’offerta presentata per il top player è ridicola. Napoli pronto a cambiare direzione.

Ormai prossimo a scucirsi dal petto lo scudetto conquistato meritatamente la scorsa stagione, il Napoli di Francesco Calzona si prepara a chiudere nel migliore dei modi una stagione povera di soddisfazioni e purtroppo ricca di amarezze.

Una stagione che, iniziata col chiaro intento di confermarsi sul tetto d’Italia per il secondo anno consecutivo, non ha mai visto gli azzurri in lotta per il tricolore che, vicinissimo a finire sulle divise dell’Inter, è stato abbandonato tristemente diversi mesi fa.

Neanche la Coppa Italia, la Supercoppa Italiana e la Champions League hanno dato soddisfazioni agli uomini del presidente De Laurentiis che, “costretto” a cambiare addirittura tre allenatori nel corso della stagione, ha già iniziato a guardare con attenzione alla prossima, la quale si spera possa riservare sorprese positive come quella 2022-2023.

L’obiettivo per l’annata che verrà è ovviamente quello di essere nuovamente competitivi in campionato al termine del quale, col sogno scudetto sempre al primo posto, dovrà essere necessariamente portato a casa un piazzamento Champions, ormai definitivamente sfumato quest’anno.

Napoli, l’Europa è ancora possibile: azzurri a meno due dalla zona Conference League

Sfumata, come detto, la possibilità di ottenere la qualificazione in Champions League per il prossimo anno e visti gli attuali sei punti (potenzialmente sette qualora Udinese-Roma dovesse concludersi in pareggio) che lo separano dal quinto posto della Roma che vorrebbe dire Europa League, al Napoli del patron De Laurentiis non resta che provare a centrare la qualificazione in Conference League, al momento distante appena due punti.

Una manifestazione, la terza per importanza a livello europeo, che, chiaramente neanche messa in preventivo a inizio stagione, rappresenta per i campani, ora come ora, l’unica via per giocare in Europa la prossima stagione. Un’Europa sicuramente non nobile come quella della Champions e dell’Europa League, che però potrebbe rappresentare un ottimo banco di prova per un gruppo chiamato a mettersi quanto prima alle spalle la deludente stagione 2023-2024.

Napoli, sfuma definitivamente Sudakov: per il talento dello Shakhtar Donetsk non bastano 50 milioni

Seguito a lungo in estate, con il patron De Laurentiis che aveva fatto pervenire sul tavolo dello Shakhtar Donetsk un’offerta da ben 40 milioni di euro per portarlo all’ombra del Vesuvio, Georgiy Sudakov non vestirà sicuramente la maglia del Napoli la prossima stagione.

Stando infatti a quanto dichiarato a London Evening Standard dal Ceo del club ucraino, Sergei Palkin, la società partenopea, che avrebbe potuto prendere il giocatore aggiungendo dieci milioni all’offerta precedentemente presentata, non potrà più competere nella corsa al giovane centrocampista che, valutato ora ben oltre i 50 milioni di euro, verrà venduto quasi sicuramente al doppio a qualche ricco club di Premier League.