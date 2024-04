Shock Dumfries: finisce fuori squadra | Dalla società: è ‘colpa sua’ se sono usciti dalla Champions

Si fanno sempre più insistenti le voci che vogliono l’esterno destro olandese lontano da Milano e in viaggio verso l’estero.

Negli ultimi giorni si è parlato con insistenza di un presunto interesse arabo nei confronti dell’Inter, con Zhang che sarebbe disposto a cedere la società anche a causa della sua difficoltà nel rifinanziare il debito con il fondo Oaktree. Al momento l’ipotesi resta da tenere in considerazione, ma difficilmente la prossima estate interista sarà diversa rispetto alle ultime.

Questo almeno per quel che riguarda una sessione di calciomercato che dovrà ancora una volta essere realizzata in pareggio e con la necessità di ottenere plusvalenze per poter operare nel mercato in entrata. Questa volta, però, si punta a non cedere alcun big e a finanziare le entrate con la cessione di qualche giovane e magari di calciatori non di primissima fascia.

Il candidato numero uno alla cessione dell’attuale rosa nerazzurra resta Denzel Dumfries. L’esterno destro olandese, dopo un paio di stagioni positive dal suo arrivo nell’estate 2021, ha trovato meno spazio in questi ultimi mesi ed è diventato poco più che un’alternativa a Matteo Darmian, titolare il più delle volte in quella posizione di campo.

Dumfries, inoltre, ha un contratto in scadenza nel giugno 2025 ed al momento le parti, il suo entourage e la società nerazzurra, sembrano molto distanti. Difficilmente quindi di troverà la quadra per un rinnovo che al momento sembra improbabile. Per non perdere il calciatore a zero tra due estati, quindi, i dirigenti nerazzurri cercheranno di cederlo durante la prossima sessione di mercato.

Mercato, si cercano acquirenti per Dumfries

Marotta e Ausilio cercheranno di ricavare il più possibile dalla cessione di Dumfries che fu acquistato per circa 15 milioni di euro tre estati fa. Per lui c’è l’interesse soprattutto di diverse squadre che militano in Premier, ma i dirigenti interisti sperano che l’Europeo con l’Olanda possa far lievitare ulteriormente il prezzo del calciatore.

Una volta ceduto Dumfires, poi, Marotta e Ausilio si muoveranno per cercare il suo sostituto su quella fascia. In rosa, in quel ruolo, ci sono Darmian, che resterà per continuare ad essere una valida alternativa dei titolari sia a destra che nei tre di difesa, Cuadrado, che andrà via al termine del suo contratto a giugno, e Buchanan, che Inzaghi vede più come alternativa a sinistra che a destra.

Inter, tra gli obiettivi a destra spunta Cancelo

Va da sé, quindi, che uno dei primi rinforzi estivi nerazzurri dovrà arrivare su quel lato del campo. Nella lista dei dirigenti nerazzurri ci sono Sugawara, giapponese classe 2000 dell’AZ Alkmaar, e Wan-Bissaka, esterno destro del Manchester United. Entrambi hanno il contratto in scadenza nel giugno 2025 e potrebbero essere acquistati a prezzi di saldo.

L’ultima idea di Ausilio, però, porterebbe ad un clamoroso ritorno. Si tratta del portoghese Joao Cancelo che, dopo il prestito al Barcellona, tornerà al Manchester City, ma ha già le valigie in mano, visti i problemi avuti in passato con Pep Guardiola. La sua brutta prestazione contro il Paris Saint Germain, nel ritorno dei quarti di finale di Champions League, di certo non aiuta ad una rivalutazione del cartellino e l’Inter spera di poterlo strappare in prestito ancora una volta.