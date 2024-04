Puntavamo alla rescissione, ma ci hanno addirittura pagato | Giuntoli compie il miracolo: plusvalenza ‘inventata’

Un esubero porterà un prezioso gruzzoletto nelle casse della Juventus, la sua partenza può finanziare un nuovo acquisto

Dopo il deludente pareggio nel derby della Mole, la Juventus prosegue nella preparazione in vista degli ultimi impegni di campionato, con la speranza di conservare il terzo posto in classifica che coinciderebbe con il ritorno in Champions League, obiettivo minimo fissato dalla dirigenza a inizio di questa stagione. Nonostante il traguardo sia alla portata e quasi raggiunto, il malumore nell’ambiente è palpabile.

La posizione di Max Allegri è sempre più traballante, con il rischio di dover salutare i bianconeri dopo tre anni dal rendimento al di sotto delle aspettative e nessun trofeo aggiunto in bacheca, a meno che non arrivi la Coppa Italia, competizione in cui la Juventus è ancora in corsa.

Ma non solo l’allenatore potrebbe essere cambiato ma anche una parte cospicua dell’attuale organico, ritenuto non all’altezza per poter tornare a competere per lo Scudetto e per fare una buona figura in campo internazionale, dato l’impegno aggiuntivo previsto per giugno 2025 del Mondiale per club.

Sono diversi i giocatori con la valigia in mano, pronti a trovare una nuova sistemazione da luglio, alcuni dei quali se ne andranno dopo diversi anni in cui hanno indossato la maglia bianconera.

Alex Sandro, nel suo futuro non solo il Brasile, può restare in Europa

Tra questi c’è anche Alex Sandro, che dopo oltre 200 presenze, non rinnoverà il contratto in scadenza. L’ipotesi principale per il futuro del difensore sembra essere quella di un ritorno in Brasile per chiudere la sua carriera in patria, con il Corinthians che è in pole per assicurarsi il suo cartellino.

Ma potrebbe esserci una sorpresa, con l’interessamento dell’Atletico Madrid che consentirebbe al giocatore di partecipare di nuovo alla Champions dato che gli spagnoli sono al quarto posto in Liga, oltre che ancora in corsa per qualificarsi alla semifinale di quest’edizione.

L’addio di Alex Sandro e la gestione del suo cartellino

Cristiano Giuntoli potrebbe valutare di rinnovare per un anno il contratto del brasiliano per poter ottenere una buonuscita per il suo passaggio ai Colchoneros che potrebbe garantire un introito maggiore da sfruttare per il mercato in entrata.

Sarà fondamentale intervenire in modo tempestivo e valutare l’effettivo interesse dell’Atletico, quanto sia disposto a sborsare per l’ex juventino e capire in che modo la società possa trarne beneficio, oltre all’addio di un esubero e di un ingaggio esoso.