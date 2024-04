Pioli lo taglia fuori squadra, lui firma per la Juventus | Alto tradimento dopo Calhanoglu e Donnarumma

L’esclusione di Pioli può portare a un altro tradimento in casa Milan, il difensore pronto per firmare per la Juventus

Settimana decisiva per la stagione del Milan. Tutto pronto per il ritorno dei quarti di Europa League all’Olimpico in cui i rossoneri saranno chiamati a ribaltare il risultato e vendicare la sconfitta di San Siro, contro una Roma in splendida forma e che darà filo da torcere agli avversari. Due compagini che propongono un calcio offensivo e che si sfideranno per novanta minuti per proseguire nella competizione.

Lunedì invece toccherà al derby della Madonnina che potrebbe sancire, in caso di vittoria dei nerazzurri, la matematica conquista dello Scudetto e della Seconda stella dell’Inter. Pioli sa di giocarsi la riconferma in queste due partite.

La dirigenza vuole un trofeo europeo che manca in bacheca da 17 anni, un lasso di tempo troppo lungo per la storia gloriosa del club. Inoltre il tecnico emiliano paga dazio per le sconfitte consecutive contro l’Inter, criticate dai tifosi.

Se in campionato il secondo posto e la qualificazione per il quarto anno di fila alla Champions League sono blindate, vincere le prossime due sfide rappresenta fondamentale per il futuro di questo ciclo di rinascita dei rossoneri, tornati competitivi dopo diversi anni di anonimato.

Thiaw in panchina contro la Roma, cessione in vista per lui

Pioli è consapevole dell’importanza del match di Europa League e ha scelto, davanti a Maignan, di schierare come coppia di difensori centrale Fikayo Tomori e Matteo Gabbia, il quale, a sorpresa, ha vinto il ballottaggio con Malick Thiaw.

Quest’ultimo sperava di essere della partita e potrebbe prendere male quest’esclusione al punto da decidere di rompere con lo spogliatoio e trasferirsi altrove quest’estate. Su di lui potrebbe interessarsi la Juventus, che cerca un centrale data la probabile partenza di Daniele Rugani.

La situazione della difesa del Milan, l’emergenza è alle spalle

Difesa del Milan che ha sofferto molto in questa stagione per le defezioni che hanno costretto Pioli a sopperire come poteva. Soprattutto a gennaio la situazione è stata critica, tanto da costringere il mister a far esordire il giovane della Primavera Simic.

Adesso i titolari sono tutti a disposizione e Pioli ha deciso di schierare Gabbia per questo scontro importante, quasi come premio delle ottime prestazioni fornite da quando è rientrato dal prestito in Liga al Villareal.