Campione d’Italia? No, dell’infermeria | Calzona lo manda a casa: stanco dei suoi continui problemi

Ancora problemi dall’infermeria azzurra che continua a complicare la vita anche dell’attuale allenatore azzurro.

Continuano i problemi e i grattacapi in casa Napoli per una stagione che può considerarsi quasi disastrosa. Lo Scudetto conquistato meno di un anno fa aveva entusiasmato e fatto esplodere di gioia un’intera città che di certo non si aspettava il crollo verticale dell’attuale annata.

Si è così passati in pochi mesi da una squadra che giocava a memoria ed offriva un calcio spettacolare, uno dei migliori in Europa, ad un’altra che fa una fatica enorme a vincere le partite, ma soprattutto continua a concedere tantissime occasioni da rete e gol agli avversari.

Così, pian piano, i partenopei hanno dovuto dire addio a tutti gli obiettivi di inizio stagione e sono stati eliminati anzitempo dalla Coppa Italia, dalla Champions League, ma soprattutto dalla lotta Scudetto. Quel tricolore cucito sul petto e sulle magliette, quindi, si è sbiadito troppo presto ed ha aumentato la pressione su calciatori smarriti e piani di ansie e preoccupazioni.

La gestione societaria, inoltre, non ha di certo aiutato una rosa che, da invincibile che sembrava nella scorsa stagione, si è riscoperta fragile e piena di difetti. Ansie, paure, preoccupazioni che non sono di certo state placate dal cambio di tre allenatori durante una stagione che tutti i tifosi del Napoli vogliono dimenticare in fretta.

Napoli, obiettivo qualificazione in Europa League

La squadra, al momento, occupa la settima posizione in classifica in coabitazione con la Lazio e quasi sicuramente non potrà partecipare alla prossima Champions League, nonostante la possibilità, ormai quasi certa, che avrà la nostra Serie A di qualificare cinque squadre alla massima competizione europea. L’unico obiettivo rimasto al Napoli, quindi, è quello di riuscirsi a qualificare almeno per una competizione europea.

Per fare ciò, però, a sei partite dalla fine, servirà l’apporto, troppo spesso mancato in stagione, delle stelle della squadra che sono risultate tutte troppo sottotono rispetto all’annata precedente. A tradire le attese sono stati anche i due big Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia.

Napoli, Kvara ai box per una gastroenterite

Il primo è destinato a partire a fine stagione mentre per il secondo si continua a parlare di rinnovo di contratto. Il georgiano potrebbe diventare il nuovo simbolo del Napoli in vista delle prossime stagioni e, in fin dei conti, anche quest’anno è stato quello meno negativo tra i big della rosa.

In vista della prossima sfida di campionato, però, c’è allarme proprio in relazione alle sue condizioni di salute. L’ultimo allenamento, infatti, è stato svolto senza la presenza di Kvara che ha dovuto dare forfait a causa di una gastroenterite. Problema sicuramente risolvibile, ma che aumenta le preoccupazioni in casa di una squadra che vive già continuamente di ansie e paure.