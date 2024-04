“Vai in Serie A e rinasci” | Tonali, consiglio accettato: visite mediche a Roma e firma sul contratto

L’ex centrocampista del Milan è ancora alle prese con la complicata vicenda calcio-scommesse, ma spera di tornare presto in campo.

Lo scorso mese di ottobre un nuovo caso calcioscommesse sconvolse il mondo del Pallone nostrano e aprì un nuovo capitolo di quello che, ormai da decenni, è un male che non si riesce proprio a debellare dai nostri campi di gioco.

Le rivelazioni di Fabrizio Corona, gli audio shock con protagonisti alcuni calciatori della nostra Nazionale, il presunto coinvolgimento anche di importanti club del nostro campionato. Partì così un’indagine e due calciatori, in quel momento impegnati nel ritiro di Coverciano della nostra Nazionale, furono accompagnati dalla Guardia di Finanza in Procura per essere ascoltati.

I due giocatori in questione erano Zaniolo e Tonali che, insieme a Fagioli, furono coinvolti nello scandalo. Il primo, almeno per adesso, è riuscito a farla franca anche perché non è stata accertata la sua colpevolezza, mentre per gli altri due è scattata una pesante squalifica che li ha tenuti (e continua a tenerli) lontani dai campi di gioco per tanto tempo.

Tonali e Fagioli hanno anche ammesso le loro colpe, collaborato con la giustizia e dichiarato tutto quello che sapevano. Scommettevano su altro che non fossero le loro partite o il calcio giocato, ma comunque su qualcosa vietata dal regolamento previsto per i giocatori in attività.

Calcioscommesse, la situazione di Tonali

Fagioli dovrebbe rientrare in campo tra circa un mese dopo la pesante squalifica, mentre per Tonali se ne dovrebbe riparlare ad ottobre. La situazione dell’ex centrocampista del Milan, però, rischia di complicarsi a causa delle ultime voci circa delle sue presunte giocate sui cartellini comminati dall’arbitro durante le gare che vedevano in campo lo stesso Tonali.

Un fatto che, se accertato, sarebbe gravissimo e comprometterebbe per sempre la carriera del calciatore bresciano. In attesa di scoprire eventuali sviluppi sul caso, il Newcastle, club proprietario del cartellino di Tonali, sta cercando di recuperare terreno in classifica, dopo una Premier complicata, per riuscire ad entrare in zona Europa. La stagione dei Magpies è stata difficile anche a causa dei numerosi infortuni che hanno colpito la rosa.

Mercato, Roma interessata a Willock

Uno dei calciatori quasi mai a disposizione del tecnico bianconero è il centrocampista Joe Willock. L’inglese ha saltato la prima parte di stagione, poi è rientrato ad ottobre ed ha giocato per circa un mesetto, per poi fermarsi di nuovo a causa di un infortunio alla coscia. Ora, dopo qualche partita di fila in cui era tornato a disposizione, ecco l’infortunio al tendine d’Achille che lo terrà ai box fino al termine della stagione.

Un infortunio che non ci voleva e che potrebbe convincere il Newcastle a cercare acquirenti per il ragazzo inglese. In estate, quindi, potrebbero scatenarsi le sue pretendenti. Tra queste c’è anche la Roma che sarebbe interessata al suo arrivo anche se soltanto in prestito. Una soluzione percorribile solo se i Magpies aprissero a questa opzione, con l’idea di recuperare a pieno uno dei prospetti più interessanti della rosa.