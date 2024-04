“Questo sta già pensando a Formentera” | Lautaro deriso dallo spogliatoio: il VIDEO è da mani nei capelli

Lautaro Martinez deriso dai compagni. L’attaccante dell’Inter ha già la testa altrove. Il video spuntato in rete è a dir poco imbarazzante.

Pronta a festeggiare la vittoria del 20esimo scudetto della sua storia, l’Inter di Simone Inzaghi si prepara ad affrontare il Milan di Stefano Pioli nel 239esimo derby della Madonnina in programma al Giuseppe Meazza lunedì alle 20.45.

Una sfida, quella tra rossoneri e nerazzurri, valevole per la 33esima giornata di campionato in Serie A, che gli uomini del presidente Zhang saranno ovviamente chiamati a vincere per mettere in cassaforte, con cinque giornate d’anticipo, il titolo di campione d’Italia.

Un titolo, quello nazionale, che, mancante in Viale della Liberazione dalla stagione 2020-2021, giungerà a breve nelle bacheche del club anche grazie ai gol di Lautaro Martinez che, elemento imprescindibile dell’attacco di Simone Inzaghi, guida attualmente la classifica cannonieri della Serie A con 23 gol segnati in 28 partite di campionato giocate, a più otto sullo juventino, Dusan Vlahovic.

Un rendimento straordinario, quello dell’attaccante argentino, che, rimasto in tribuna contro il Cagliari poiché squalificato, lunedì sera contro il Diavolo riprenderà il suo posto in attacco accanto a Thuram per guidare, magari con gol, il Biscione verso la cucitura sul petto di quella tanto desiderata seconda stella.

Inter, Lautaro non si discute, ma il gol manca ormai da quasi due mesi

Capocannoniere della Serie A con 23 reti segnate in 28 partite giocate, Lautaro Martinez sta facendo i conti con un periodo sicuramente non felice dal punto di vista realizzativo, data la mancanza di gol che dura ormai da quasi due mesi.

Due mesi, per un totale di sei partite di campionato (cinque se escludiamo quella contro il Cagliari passata in tribuna a causa della squalifica), in cui il numero dieci nerazzurro ha dovuto abbandonare il campo senza aver festeggiato nemmeno un gol il quale, volendo essere precisi, manca dal recupero con l’Atalanta dello scorso 28 febbraio.

Ma quanto è stato imbarazzante il mondiale di Lautaro Martinez? Per fortuna dell’Argentina poi hanno messo Julian Alvarez, se no sarebbe stata dura pic.twitter.com/vrMWiAUzxN — 𝐌𝐚𝐫𝐤 ⚽️ (@xMarkness__) April 17, 2024

Fenomeno con l’Inter, giocatore normale con l’Argentina: le due facce di Lautaro Martinez

Titolare inamovibile tanto nell’Inter di Simone Inzaghi quanto nell’Argentina di Lionel Scaloni, Lautaro Martinez è finito recentemente nel mirino di alcuni utenti di X i quali, mediante la condivisione di un video risalente al Mondiale in Qatar di quasi due anni fa, hanno criticato duramente l’attaccante nerazzurro reo, a loro detta, di aver disputato un torneo a dir poco imbarazzante.

Un torneo, quello vinto dall’Albiceleste al termine della finale contro la Francia, in cui il classe ’97, pur prendendo parte a sei partite su sette, non è riuscito a trovare la via della rete in nemmeno un’occasione. Un dato particolarmente negativo, questo, che comunque non sminuisce il valore di uno dei migliori attaccanti d’Europa il cui prezzo, grazie alle ottime prestazioni stagionali fatte registrare con la maglia dell’Inter, continua a essere superiore ai 100 milioni di euro.